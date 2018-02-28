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Defesa do Consumidor

Anvisa proíbe venda de produtos que 'controlam hormônios e diabetes'

Segundo agência, Bella Você Natural, empresa de Nova Iguaçu, é clandestina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 19:58

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 19:58

Página do laboratório oferece mais de uma dezena de produtos sem registro na Anvisa Crédito: Reprodução
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de todos os produtos da empresa Bella Você Natural, sediada em Nova Iguaçu, no Rio. No site da empresa há mais de uma dezena de produtos com alegações terapêuticas, todos sem registro, notificação ou cadastro no órgão.
Segundo a reguladora, o laboratório é clandestino. Ou seja, não tinha autorização de funcionamento da Anvisa. A medida, explica a agência, foi tomada justamente pela comprovação da divulgação e comercialização irregulares dos produtos sem registro.
A agência proibiu não só a venda, mas a fabricação, a distribuição e a divulgação dos produtos. A Anvisa também orienta os consumidores que parem de fazer uso dos produtos para os quais não há nenhuma comprovação para as alegações terapêuticas informadas pela empresa.
Apesar da publicação no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (28) o site e a página da empresa em rede social continuava ativa.

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