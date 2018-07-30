Anvisa proíbe venda de gel de arnica, Sebo de Carneiro e Doutorzinho

Gel com arnica é um dos produtos suspensos pela Anvisa: fabricante não tinha autorização Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a distribuição, a divulgação, a comercialização e o uso dos produtos cosméticos Gel Suavizante de Arnica 100g; gel para dores em geral Tarja Preta; Sebo de Carneiro Extra e Doutorzinho 250g, fabricados pela Cristóvão Silvestre dos Santos, cujo nome fantasia é Cri Cosméticos, por falta de autorização para funcionamento. A empresa tem sede em Arapiraca (AL).

Segundo o órgão, a medida de interesse sanitário é válida para todo o território nacional. Por conta disso, as unidades disponíveis nos pontos de venda devem ser apreendidas.

Segundo informações da Cri Cosméticos, o Gel Suavizante de Arnica seria indicado para câimbras, cólica menstrual e renal, dor de cabeça e garganta, além de dores musculares, reumáticas, estrias até celulite, além de torções, hérnias, sinusite e picadas de insetos.