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Saúde

Anvisa proíbe venda de gel de arnica, Sebo de Carneiro e Doutorzinho

Empresa de cosméticos não tinha autorização para funcionamento

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 15:59
Gel com arnica é um dos produtos suspensos pela Anvisa: fabricante não tinha autorização Crédito: Reprodução
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a distribuição, a divulgação, a comercialização e o uso dos produtos cosméticos Gel Suavizante de Arnica 100g; gel para dores em geral Tarja Preta; Sebo de Carneiro Extra e Doutorzinho 250g, fabricados pela Cristóvão Silvestre dos Santos, cujo nome fantasia é Cri Cosméticos, por falta de autorização para funcionamento. A empresa tem sede em Arapiraca (AL).
Segundo o órgão, a medida de interesse sanitário é válida para todo o território nacional. Por conta disso, as unidades disponíveis nos pontos de venda devem ser apreendidas.
Segundo informações da Cri Cosméticos, o Gel Suavizante de Arnica seria indicado para câimbras, cólica menstrual e renal, dor de cabeça e garganta, além de dores musculares, reumáticas, estrias até celulite, além de torções, hérnias, sinusite e picadas de insetos.
O Sebo Carneiro Extra é usado para alívio das sensações de fadiga corporal, por meio da massagem. O Doutorzinho também é popularmente utilizado para alivio de dores musculares e cansaço

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