Anvisa manda recolher e suspender a venda de 28 lotes da Sidra Cereser

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou o recolhimento de 2,2 milhões de garrafas de Sidra Cereser sabor maçã, além da suspensão da venda e distribuição da bebida. A medida foi tomada na última sexta-feira (29) porque há possibilidade da presença de pequenos fragmentos de vidro na bebida, que podem provocar cortes na boca ou em partes do intestino se ingeridos.
De acordo com a Anvisa, a empresa CRS Brands Indústria de Comércio – dona da marca, iniciou o recolhimento voluntário das garrafas no último dia 25 de setembro e comunicou a agência reguladora. “Aproximadamente 0,2% dos lotes afetados podem ter sido impactados por alteração dos vasilhames durante o processo de envase, o que levou à transferência de pequenos fragmentos de vidro para o interior das garrafas”, informou a Anvisa.
No total, serão recolhidos 28 lotes, fabricados em 22/07/2023 e de 16/08/2023 a 02/09/2023. A garrafas são de vidro verde, com 660 ml.
Lotes:
- L22 203 742 07
- L22 203 743 07
- L22 228 751 07
- L22 228 752 07
- L22 229 752 07
- L22 229 753 07
- L22 230 753 07
- L22 230 754 07
- L22 231 754 07
- L22 231 755 07
- L22 235 756 07
- L22 236 756 07
- L22 236 757 07
- L22 237 757 07
- L22 237 758 07
- L22 237 759 07
- L22 238 759 07
- L22 238 760 07
- L22 241 760 07
- L22 242 761 07
- L22 241 761 07
- L22 242 762 07
- L22 243 762 07
- L22 243 763 07
- L22 244 763 07
- L22 244 764 07
- L22 245 764 07
- L22 245 765 07
O que fazer se tenho um lote afetado?
O consumidor que adquiriu algum dos lotes envolvidos deve entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail [email protected] para saber como fazer a entrega para o recolhimento ou substituição.
Para saber qual é o lote da garrafa, basta verificar na parte superior da embalagem. O lote é impresso na cor preta sobre o lacre dourado, de acordo com comunicado divulgado pela empresa.
O recolhimento voluntário é feito pela empresa interessada para que a retirada do produto do mercado seja imediata e eficiente. “A CRS Brands pede desculpas pelo ocorrido e reafirma que a qualidade e a segurança são os seus principais compromissos”, diz o comunicado.