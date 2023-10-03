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Sabor maçã

Anvisa manda recolher e suspender a venda de 28 lotes da Sidra Cereser

Medida foi tomada por causa da possibilidade de pequenos fragmentos de vidro estarem presentes na bebida. Agência diz que recolhimento será de 2,2 milhões de garrafas, e que 0,2% podem ter fragmentos.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 out 2023 às 05:42

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 05:42

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou o recolhimento de 2,2 milhões de garrafas de Sidra Cereser sabor maçã, além da suspensão da venda e distribuição da bebida. A medida foi tomada na última sexta-feira (29) porque há possibilidade da presença de pequenos fragmentos de vidro na bebida, que podem provocar cortes na boca ou em partes do intestino se ingeridos.  
De acordo com a Anvisa, a empresa CRS Brands Indústria de Comércio – dona da marca, iniciou o recolhimento voluntário das garrafas no último dia 25 de setembro e comunicou a agência reguladora. “Aproximadamente 0,2% dos lotes afetados podem ter sido impactados por alteração dos vasilhames durante o processo de envase, o que levou à transferência de pequenos fragmentos de vidro para o interior das garrafas”, informou a Anvisa. 
Anvisa mandou recolher 28 lotes da Sidra Cereser
Anvisa mandou recolher 28 lotes da Sidra Cereser — Foto: Divulgação Crédito: Divulgação
No total, serão recolhidos 28 lotes, fabricados em 22/07/2023 e de 16/08/2023 a 02/09/2023. A garrafas são de vidro verde, com 660 ml.  
Lotes:
  • L22 203 742 07
  • L22 203 743 07
  • L22 228 751 07
  • L22 228 752 07
  • L22 229 752 07
  • L22 229 753 07
  • L22 230 753 07
  • L22 230 754 07
  • L22 231 754 07
  • L22 231 755 07
  • L22 235 756 07
  • L22 236 756 07
  • L22 236 757 07
  • L22 237 757 07
  • L22 237 758 07
  • L22 237 759 07
  • L22 238 759 07
  • L22 238 760 07
  • L22 241 760 07
  • L22 242 761 07
  • L22 241 761 07
  • L22 242 762 07
  • L22 243 762 07
  • L22 243 763 07
  • L22 244 763 07
  • L22 244 764 07
  • L22 245 764 07
  • L22 245 765 07

O que fazer se tenho um lote afetado?

O consumidor que adquiriu algum dos lotes envolvidos deve entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail [email protected] para saber como fazer a entrega para o recolhimento ou substituição. 
Para saber qual é o lote da garrafa, basta verificar na parte superior da embalagem. O lote é impresso na cor preta sobre o lacre dourado, de acordo com comunicado divulgado pela empresa.  
O recolhimento voluntário é feito pela empresa interessada para que a retirada do produto do mercado seja imediata e eficiente. “A CRS Brands pede desculpas pelo ocorrido e reafirma que a qualidade e a segurança são os seus principais compromissos”, diz o comunicado.

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