Anvisa libera 54 tripulantes de navio a desembarcarem em Santos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou nesta sexta-feira (3) o desembarque de 54 tripulantes do navio Scenic Eclipse na cidade de Santos (SP), após análise de dados e verificação da ausência de sintomas de Covid-19.
De acordo com a Prefeitura de Santos, todos eles foram autorizados para o retorno imediato aos seus países de origem. Outras 124 pessoas continuam a bordo do navio.
O navio chegou nesta sexta em Santos e atracou no porto à espera de liberação da Anvisa para liberar os tripulantes sem sinais de Covid-19.