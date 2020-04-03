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Covid-19

Anvisa libera 54 tripulantes de navio a desembarcarem em Santos

De acordo com a Prefeitura de Santos, todos eles foram autorizados para o retorno imediato aos seus países de origem. Outras 124 pessoas continuam a bordo do navio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:52

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:52

Porto de Santos segue recomendações da Anvisa contra o coronavírus
Porto de Santos segue recomendações da Anvisa contra o coronavírus Crédito: Arquivo Agência Brasil
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou nesta sexta-feira (3) o desembarque de 54 tripulantes do navio Scenic Eclipse na cidade de Santos (SP), após análise de dados e verificação da ausência de sintomas de Covid-19.
De acordo com a Prefeitura de Santos, todos eles foram autorizados para o retorno imediato aos seus países de origem. Outras 124 pessoas continuam a bordo do navio.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O navio chegou nesta sexta em Santos e atracou no porto à espera de liberação da Anvisa para liberar os tripulantes sem sinais de Covid-19.

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