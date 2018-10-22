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Contatos políticos

Antes do 2º turno, Bolsonaro inicia contatos com direita sul-americana

Candidato do PSL falou com presidente paraguaio e senadores chilenos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 15:05

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:05

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Antes mesmo do segundo turno, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro , já iniciou contatos com políticos sul-americanos de direita vitoriosos em seu país. Bolsonaro lidera com folga as pesquisas de intenção de voto e busca criar os primeiros laços internacionais para sua gestão.
O presidente do Paraguai, Mario Abdo, revelou ter recebido um telefonema do presidenciável brasileiro neste domingo. Em sua conta no Twitter, o paraguaio disse ter ouvido de Bolsonaro intenções de fortalecer as relações do Brasil com o Paraguai, caso seja eleito. O candidato do PSL respondeu por meio da rede social agradecendo a "consideração" do presidente do país vizinho.
O contato feito com o paraguaio não foi o primeiro em âmbito internacional durante o segundo turno. Na semana passada, Bolsonaro recebeu no Rio senadores chilenos aliados de Sebastian Piñera. Na ocasião, o candidato do PSL gravou um vídeo com os senadores mandando um "abraço especial" ao presidente chileno e dizendo querer se aproximar cada vez mais do país.
Bolsonaro já declarou que deseja evitar que aspectos ideológicos guiem sua política externa. Durante a campanha, porém, já fez vários acenos a políticos que compartilhem de sua posição política. Em junho, por exemplo, comemorou a eleição de Iván Duque na Colômbia afirmando que "o Foro de SP da máfia bolivariana precisa ser combatido".
O candidato do PSL jáfez algumas críticas à composição atual do Mercosul, essencialmente pelo fato de a Venezuela fazer parte do bloco. A ideia da política externa do candidato é de incentivar contatos bilaterais, o que contraria a visão atual do bloco, que prioriza negociações coletivas. Bolsonaro também já fez gestos a países fora da América Latina, tendo anunciado que deseja fazer sua primeira viagem internacional a Israel e, na sequência, ir aos Estados Unidos.
O presidente paraguaio, assim como Bolsonaro, é egresso do meio militar. Abdo foi paraquedista da Força Aérea do país vizinho, enquanto o brasileiro atuou na mesma atividade no Exército. Abdo também passou pelo parlamento após deixar a caserna, tendo sido presidente do Senado antes de chegar à presidência da República.

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