Antes do 2º turno, Bolsonaro inicia contatos com direita sul-americana

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Antes mesmo do segundo turno, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro , já iniciou contatos com políticos sul-americanos de direita vitoriosos em seu país. Bolsonaro lidera com folga as pesquisas de intenção de voto e busca criar os primeiros laços internacionais para sua gestão.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo, revelou ter recebido um telefonema do presidenciável brasileiro neste domingo. Em sua conta no Twitter, o paraguaio disse ter ouvido de Bolsonaro intenções de fortalecer as relações do Brasil com o Paraguai, caso seja eleito. O candidato do PSL respondeu por meio da rede social agradecendo a "consideração" do presidente do país vizinho.

O contato feito com o paraguaio não foi o primeiro em âmbito internacional durante o segundo turno. Na semana passada, Bolsonaro recebeu no Rio senadores chilenos aliados de Sebastian Piñera. Na ocasião, o candidato do PSL gravou um vídeo com os senadores mandando um "abraço especial" ao presidente chileno e dizendo querer se aproximar cada vez mais do país.

Bolsonaro já declarou que deseja evitar que aspectos ideológicos guiem sua política externa. Durante a campanha, porém, já fez vários acenos a políticos que compartilhem de sua posição política. Em junho, por exemplo, comemorou a eleição de Iván Duque na Colômbia afirmando que "o Foro de SP da máfia bolivariana precisa ser combatido".

O candidato do PSL jáfez algumas críticas à composição atual do Mercosul, essencialmente pelo fato de a Venezuela fazer parte do bloco. A ideia da política externa do candidato é de incentivar contatos bilaterais, o que contraria a visão atual do bloco, que prioriza negociações coletivas. Bolsonaro também já fez gestos a países fora da América Latina, tendo anunciado que deseja fazer sua primeira viagem internacional a Israel e, na sequência, ir aos Estados Unidos.