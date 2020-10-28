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Aniversário de Lula ocupa horário eleitoral de petistas na TV em pelo menos quatro capitais

Em outras cidades, em geral, as campanhas preferiram citar a data nas redes sociais, mas não ocuparam o espaço de TV e rádio

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 07:59
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 75 anos Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O aniversário de 75 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (27), virou tema do programa eleitoral em pelo menos quatro capitais em que o PT disputa eleições majoritárias.
Em outras cidades, em geral, as campanhas preferiram citar a data nas redes sociais, mas não ocuparam o espaço de TV e rádio.
No Rio de Janeiro, a imagem de Lula foi explorada na propaganda eleitoral da deputada federal Benedita da Silva (PT), candidata à prefeitura. "O homem que dedicou a vida a fazer justiça merece justiça. Lula, 75 anos. Parabéns. Comemore dia 15 de novembro, vote 13", afirma o locutor na peça.
No início do material, Benedita cita o ex-presidente e defende que a administração municipal obteve melhorias para o Rio durante os governos Lula (2003-2010).

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"Nos governos do presidente Lula, o Rio era mais feliz e sabia. Juntos fizemos o Bolsa Família, 82 mil unidades do Minha Casa Minha Vida e 745 mil empregos foram criados na cidade", diz Benedita na propaganda.
Em Curitiba, conhecida como a "capital da Lava Jato", o candidato a prefeito Paulo Opuszka homenageou o ex-presidente com um vídeo do partido montado especialmente para a data. Um narrador da propaganda parabenizou Lula, citando que ele "dedicou a vida para fazer Justiça para o povo" e, portanto, também "merece Justiça".
"Hoje é o dia de comemorar os frutos desse legado, é dia de comemorar o emprego, a terra, a casa, o pão, o diploma. Comemorar a força daqueles que escolheram o lado certo da história, que não baixaram a cabeça, que levantam as bandeiras da nossa gente", diz o locutor em outro momento.
Ao final, a peça se dedicou especificamente à cidade, citando que Curitiba foi palco do primeiro comício pelas Diretas, em 1984. Também lembra a vigília de apoiadores de Lula, entre abril de 2018 e novembro de 2019, quando o ex-presidente permaneceu preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, cumprindo pena após ser condenado pela Lava Jato.

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O candidato a prefeito de Manaus pelo PT, Zé Ricardo, também citou no programa eleitoral o aniversário de Lula e disse que ele foi "injustiçado e injuriado".
Em Salvador, a candidata petista Major Denice também parabenizou Lula dizendo que deu ao ex-presidente o seu primeiro voto. "Com Lula nós aprendemos que podemos, sim, sonhar e podemos, sim, nos inspirar", disse.
Já o candidato do PT em São Paulo, Jilmar Tatto, não parabenizou o ex-presidente em seu programa eleitoral. As homenagens foram feitas apenas nas redes sociais.
Também a candidata petista à Prefeitura do Recife, Marília Arraes, publicou trechos do vídeo petista homenageando Lula apenas nas redes sociais.
"Tantos que nasceram nessa época, no mesmo lugar que ele, não resistiram à fome, à seca, à desigualdade. Mas o menino Lula passou por tudo isso, sobreviveu e ficou mais forte, para ser o presidente que colocou, pela primeira vez, o povo mais pobre no orçamento", escreveu Marília em um post em homenagem ao ex-presidente.

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