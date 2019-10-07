ANER e ANJ condenam fala de secretário da Presidência

Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO

A Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenaram declarações do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten. Em rede social, ele afirmou que "parte da mídia ecoa fake news, ecoa manchetes escandalosas, perdeu o respeito, a credibilidade, a ética jornalística".

As entidades repudiaram ainda a conclamação feita pelo secretário para que "anunciantes que fazem mídia técnica tenham consciência de analisar cada veículo de comunicação para não se associarem a eles".