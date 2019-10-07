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Após declarações

ANER e ANJ condenam fala de secretário da Presidência

As entidades repudiaram ainda a conclamação feita pelo secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 10:04

Publicado em 

07 out 2019 às 10:04
Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
A Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenaram declarações do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten. Em rede social, ele afirmou que "parte da mídia ecoa fake news, ecoa manchetes escandalosas, perdeu o respeito, a credibilidade, a ética jornalística".
As entidades repudiaram ainda a conclamação feita pelo secretário para que "anunciantes que fazem mídia técnica tenham consciência de analisar cada veículo de comunicação para não se associarem a eles".
A ANJ e a ANER lamentaram a "visão distorcida" do secretário. "O que é preocupante vindo de quem tem a responsabilidade de gerir recursos públicos de publicidade." Para o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Daniel Bramatti, "a manifestação é típica de quem opta por seguir o roteiro da promoção do autoritarismo". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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