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Dia de campanha

André Moreira propõe consulta popular e políticas para mulheres

Durante protesto na Enseada do Suá, candidato defendeu a participação popular em um eventual governo do PSOL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 01:43

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 01:43

especial
O candidato André Moreira (PSOL), que concorre ao governo estadual, exaltou a participação popular com a chamada "radicalização da democracia", durante caminhada com seus apoiadores na marcha "Mulheres Contra Bolsonaro", na tarde deste sábado, na Enseada do Suá.
Moreira propõe, caso seja eleito, que suas primeiras medidas estejam relacionadas à consulta popular, visando à formulação de políticas públicas para o Espírito Santo. "Essas demandas serão enviadas e orçadas junto à Assembleia Legislativa, para que a prática seja implementada o mais rápido possível", explicou.
O candidato propõe ainda ações voltadas para as mulheres: "Esse plano de governo tem políticas que atendem aos interesses das mulheres, que precisam de proteção nos setores de saúde pública, assistência social e emprego, com políticas de fiscalização que permitam que os salários de homens e mulheres possam ser equilibrados. Muitas famílias de baixa renda são sustentadas por mulheres, que, além das duplas e triplas jornadas de trabalho, precisam se submeter a salários reduzidos".
André Moreira em caminhada com mulheres na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
Moreira revelou ainda que recebe diversas reivindicações sobre segurança, saúde e educação. "Defendemos que o Estado deve se responsabilizar totalmente pelo bem-estar de sua população, que tem o direito de opinar diretamente na elaboração de propostas e políticas", afirmou.
Na última semana antes das eleições, o candidato pretende continuar o debate social com a comunidade na Grande Vitória. Neste domingo, 30, Moreira estará no Píer de Iemanjá, no calçadão de Camburi, na Capital. Ele também participará dos debates durante a semana, na TV Gazeta (terça, dia 2, às 22h) e CBN/Gazeta (quinta, dia 4, às 10h).
A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Erika Santos

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