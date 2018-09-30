André Moreira propõe consulta popular e políticas para mulheres

O candidato André Moreira (PSOL), que concorre ao governo estadual, exaltou a participação popular com a chamada "radicalização da democracia", durante caminhada com seus apoiadores na marcha "Mulheres Contra Bolsonaro", na tarde deste sábado, na Enseada do Suá.

Moreira propõe, caso seja eleito, que suas primeiras medidas estejam relacionadas à consulta popular, visando à formulação de políticas públicas para o Espírito Santo. "Essas demandas serão enviadas e orçadas junto à Assembleia Legislativa, para que a prática seja implementada o mais rápido possível", explicou.

O candidato propõe ainda ações voltadas para as mulheres: "Esse plano de governo tem políticas que atendem aos interesses das mulheres, que precisam de proteção nos setores de saúde pública, assistência social e emprego, com políticas de fiscalização que permitam que os salários de homens e mulheres possam ser equilibrados. Muitas famílias de baixa renda são sustentadas por mulheres, que, além das duplas e triplas jornadas de trabalho, precisam se submeter a salários reduzidos".

André Moreira em caminhada com mulheres na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

Moreira revelou ainda que recebe diversas reivindicações sobre segurança, saúde e educação. "Defendemos que o Estado deve se responsabilizar totalmente pelo bem-estar de sua população, que tem o direito de opinar diretamente na elaboração de propostas e políticas", afirmou.