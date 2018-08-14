André Moreira passará por cirurgia para retirada da vesícula

O advogado e candidato ao governo do Estado André Moreira (PSOL) vai passar por uma cirurgia ainda nesta semana para a retirada da vesícula biliar.(10) com dores abdominais, ele se encontra, segundo boletim médico divulgado por sua assessoria de imprensa, em um quadro clinicamente estável e apresenta boa evolução em um quadro de pancreatite aguda, causada por cálculos na vesícula biliar.