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  • André Moreira diz que perdeu a esperança com o futuro do ES
"Cumprimos nosso papel"

André Moreira diz que perdeu a esperança com o futuro do ES

Representante do Psol ao governo do Estado diz, no entanto, que fiscalizará o trabalho de Casagrande (PSB) como governador a partir de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:49

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:49

. Crédito: Assessoria Andre Moreira/Divulgação
André Moreira (Psol) conquistou 22.875 votos, que representam 1,18% de todos os contabilizados no Espírito Santo. Ele foi o que ficou em último lugar na corrida pelo Palácio neste ano. Ele, apesar de respeitar o processo eleitoral e acolher a vitória de Renato Casagrande (PSB), também registra "desesperança com o futuro do Estado", em suas próprias palavras. 
Vamos seguir lutando para construir uma sociedade mais justa e igualitária onde as pessoas sejam sempre prioridade
André Moreira (Psol), após derrota nas urnas
Em pronunciamento oficial, o candidato do Psol frisa que "o projeto vencedor não está alinhado aos anseios da maioria da população capixaba", referindo-se ao que pretende fazer Casagrande em seus próximos quatro anos de mandato, que começa em 2019. "Na nossa avaliação, (o projeto) necessitava de mudanças urgentes e profundas no atual modelo de desenvolvimento", critica, completando: "Há décadas esse modelo privilegia as elites empresarias em detrimento das demandas do povo capixaba, sobretudo dos mais pobres, que no plano de governo do PSOL sempre foram prioridade". 
Por outro lado, garante que ele e o partido continuarão fiscalizando o futuro do governo, defendendo seus direitos e os direitos dos mais vulneráveis da sociedade. 
> Veja a apuração completa dos votos no ES
André avalia que encerra o processo eleitoral convicto de que foi coerente às posições ideológicas que possui. "Cumprimos nosso papel de representar nesta eleição coletivos da juventude, de negros e negras, de LGBTQ, dos movimentos sindicais e sociais entre outros segmentos alinhadas à defesa incondicional dos direitos e das liberdades", defende. 

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