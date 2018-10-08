André Moreira diz que perdeu a esperança com o futuro do ES

. Crédito: Assessoria Andre Moreira/Divulgação

André Moreira (Psol) conquistou 22.875 votos, que representam 1,18% de todos os contabilizados no Espírito Santo. Ele foi o que ficou em último lugar na corrida pelo Palácio neste ano. Ele, apesar de respeitar o processo eleitoral e acolher a vitória de Renato Casagrande (PSB), também registra "desesperança com o futuro do Estado", em suas próprias palavras.

Vamos seguir lutando para construir uma sociedade mais justa e igualitária onde as pessoas sejam sempre prioridade André Moreira (Psol), após derrota nas urnas

Em pronunciamento oficial, o candidato do Psol frisa que "o projeto vencedor não está alinhado aos anseios da maioria da população capixaba", referindo-se ao que pretende fazer Casagrande em seus próximos quatro anos de mandato, que começa em 2019. "Na nossa avaliação, (o projeto) necessitava de mudanças urgentes e profundas no atual modelo de desenvolvimento", critica, completando: "Há décadas esse modelo privilegia as elites empresarias em detrimento das demandas do povo capixaba, sobretudo dos mais pobres, que no plano de governo do PSOL sempre foram prioridade".

Por outro lado, garante que ele e o partido continuarão fiscalizando o futuro do governo, defendendo seus direitos e os direitos dos mais vulneráveis da sociedade.