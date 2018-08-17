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Justiça Eleitoral

André Moreira declara patrimônio de R$ 450 mil

Candidato ao governo do Estado pelo PSOL atualizou a lista de bens

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 22:38
André Moreira retificou o valor de seu patrimônio à Justiça Eleitoral Crédito: Guilherme Ferrari
O candidato ao governo do Estado André Moreira (PSOL) declarou um patrimônio de R$ 450.079,62 à Justiça Eleitoral. O pedido de registro de candidatura foi realizado na quarta-feira (15), no limite do prazo. Na ocasião, a cifra que aparecia no DivulgaCand, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), era de R$ 103.079. Mas a assessoria de Moreira já havia informado que uma retificação seria feita, o que elevaria a cifra. A atualização se confirmou nesta quinta-feira (16).
Além de um veículo de R$ 73.000,00; R$ 30.000,00 em fundos e aplicações na caderneta de poupança (uma delas de R$ 9,07 e outra de R$ 70,55); agora a lista de bens inclui um apartamento de R$ 340.000,00 e "joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc.".
O DivulgaCand não detalha, ao contrário do formato adotado em eleições anteriores, do que se trata o objeto, mas ainda de acordo com a assessoria do candidato, os R$ 7 mil referem-se a uma guitarra, a mesma que ele declarou à Justiça Eleitoral em 2014 e 2016. Naquelas ocasiões, ele disputou o Senado e a Prefeitura de Vitória, respectivamente.
André Moreira está hospitalizado desde a última sexta-feira (10). Ele foi submetido a uma cirurgia nesta quinta (16). Quem apresentou as informações sobre os bens foi um representante do partido.

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