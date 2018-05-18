Anatel já bloqueou 37 mil celulares irregulares desde o dia 9 de maio

Sede da Anatel Crédito: Divulgação

A Anatel informou que, desde 9 de maio, quando iniciou o processo de bloqueio de celulares piratas, 37 mil aparelhos irregulares já foram tirados de uso no Distrito Federal e em Goiás (as primeiras unidades da federação a terem o Projeto Celular Legal implantado).

De acordo com o órgão regulador, os aparelhos irregulares são aqueles sem certificação ou adulterados, que podem causar riscos aos usuários, além de problemas nas transmissões de sinais e dados.

O bloqueio de telefones móveis irregulares visa a combater o uso de celulares adulterados, roubados ou extraviados, além de inibir a utlização de aparelhos que não são homologados pela agência (ou seja, que não têm o certificado do órgão).

A Anatel, no entanto, já esclareceu que terminais importados, desde que tenham um IMEI válido na base de dados da GSMA (associação de origem europeia que representa interesses de operadoras de telefonia móvel no mundo), continuarão a funcionar normalmente.

No Estado do Rio, o sistema será implantado em 7 de fevereiro de 2019. De acordo com a Anatel, a partir da primeira notificação via mensagem de texto (SMS), o cliente terá 75 dias para trocar de aparelho antes que sua linha móvel seja bloqueada nas redes 3G e 4G - no WiFi, continuará funcionando.

O QUE É IMEI

É um código único, composto por 15 números, que permite identificar cada aparelho no mundo. Ele atesta a autenticidade do telefone e permite que, em caso de roubo, o celular possa ser bloqueado junto à operadora. A sigla é originária do inglês (International Mobile Equipment Identify).

COMO DESCOBRIR O CÓDIGO DO SEU APARELHO

No caso de celulares com sistema Android, uma das opções é clicar em "Configurações" e em "Sobre o telefone". Depois, abra a opção "Status". No rodapé da tela, estará o número desejado. Caso não apareça, será preciso pressionar ainda "Informações do IMEI".

Para aparelhos com sistema iOs, basta acessar "Ajustes" e tocar em "Geral". Depois, abra a opção "Sobre" e busque "IMEI".