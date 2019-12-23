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Turismo

Anac reforça monitoramento em aeroportos no período de férias

Até 10 de janeiro serão realizadas ações presenciais e remotas nos 16 principais aeroportos do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 16:32

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 16:32

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforça fiscalização nos aeroportos do país Crédito: Ascom | Felipe Carneiro
Mais de 11 milhões de passageiros devem viajar de avião - em voos domésticos e internacionais - até o início de 2020. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o monitoramento da movimentação de passageiros foi intensificado para as festas e férias de fim de ano. Até 10 de janeiro serão realizadas ações presenciais e remotas nos 16 principais aeroportos do país.
De acordo com o gerente de regulação das relações de consumo da Anac, Cristian Reis, a expectativa é por uma movimentação maior do que a registrada no ano passado.
A gente espera que 11 milhões de passageiros sejam transportados. É um período em que as operações ficam mais pressionadas, sejam pelas movimentações de passageiros, seja pelas chuvas que ocorrem nessa época do ano, disse.
Se o passageiro enfrentar qualquer problema e não conseguir solucionar diretamente com as companhias aéreas, pode registrar a demanda na plataforma www.consumidor.gov.br. E este o canal usado pela Anac para monitorar as reclamações.

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As empresas têm um prazo de 10 dias para responder e é onde o passageiro pode recorrer para solucionar o seu problema, em nível individual, caso não tenha conseguido uma solução nos canais de atendimento da companhia aérea por site ou telefone ou mesmo com os profissionais no aeroporto, explicou.

ORIENTAÇÕES

Para evitar problemas em aeroportos, a Anac orienta que os passageiros tomem conhecimento de seus direitos e deveres.
Antes de deslocar ao aeroporto, é importante que o passageiro confira a documentação necessária para embarque, [verifique] se os seus dados estão corretos. Se não estiver, ele deve procurar a companhia área. Também é preciso que verifique as dimensões da sua bagagem de mão - que são estabelecidas pela companhia aérea - e se desloquem com maior antecedência para o aeroporto, porque pode encontrar filas ou acessos às vias dos aeroportos congestionadas, disse Reis.
Em casos de atrasos de voos, a companhia aérea deve prestar informação e assegurar alimentação dos passageiros que estiverem há mais de duas horas esperando no aeroporto. Nos casos de atraso superior a quatro horas ou de cancelamento do seu voo, a companhia aérea deve prestar informação, garantir alimentação após duas horas de espera no aeroporto e buscar alternativas de reacomodação em outro voo, reembolso integral e execução da viagem por outro meio de transporte, a critério do passageiro. A hospedagem é obrigatória apenas nos casos de necessidade de pernoite.
Conheça os aeroportos com monitoramento reforçado pela Anac:
  • Galeão e Santos Dumont  Rio de Janeiro/RJ;
  • Congonhas e Guarulhos  São Paulo/SP;
  • Viracopos  Campinas/SP;
  • Brasília  Distrito Federal;
  • Confins  Belo Horizonte/MG;
  • Curitiba  São José dos Pinhais/PR;
  • Porto Alegre  Porto Alegre/RS;
  • Salvador  Salvador/BA;
  • Fortaleza  Fortaleza/CE;
  • Recife  Pernambuco/PE;
  • Manaus - Amazonas/AM;
  • Belém  Pará (PA);
  • Campo Grande  Mato Grosso do Sul (MS);
  • Vitória  Espírito Santo (ES).
Com informações de Agência Brasil

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