Home
>
Brasil
>
ANA diz que está monitorando onda de rejeitos da barragem em MG

ANA diz que está monitorando onda de rejeitos da barragem em MG

A Agência Nacional de Águas afirmou ainda que está coordenando ações para manutenção do abastecimento de água e a qualidade para as cidades que captam água ao longo do Rio Paraopeba