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Eleições 2018

Amoêdo cumprimenta Bolsonaro e espera equilíbrio das contas públicas

Candidato derrotado do Novo à Presidência da República afirmou que o presidente eleito tem a missão de unir o País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:42

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:42

João Amoêdo (Novo) espera equilíbrio de contas públicas e sugeriu que Bolsonaro abra mão de "morar em palácio" Crédito: Reprodução/Instagram @joaoamoedonovo
O candidato do partido Novo à Presidência derrotado no primeiro turno, João Amoêdo, cumprimentou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pela vitória deste domingo, 28, "ao posto máximo da nação brasileira" e disse esperar que o capitão reformado paute a sua atuação inicial pelo equilíbrio das contas públicas, pela liberdade para trabalhar e empreender, pela montagem de um governo técnico e pelo corte de privilégios.
"A partir de agora ele deixa de ser o candidato de muitos brasileiros, para ser o presidente de todos com a missão de unir o País", escreveu Amoedo em sua conta no Twitter.
Na sua visão, o equilíbrio das contas públicas passa pela aprovação da reforma da Previdência, por privatizações e por uma gestão "profissional". Sobre a facilitação do empreendedorismo, o líder do Novo defende que se gere um "novo ambiente de negócios" propício à criação de empregos, "com reformas que facilitem a abertura de empresas, a contratação de funcionários, o cálculo de impostos, a segurança jurídica e a redução da burocracia".
Amoêdo sugeriu ainda que Bolsonaro abra mão de "morar em palácio", diminuindo os custos dos palácios do Planalto e da Alvorada e reduzindo drasticamente o número de cargos comissionados. "O Brasil tem pressa. O Congresso e o novo presidente devem ter esse senso de urgência", afirmou.

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