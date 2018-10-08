Amoêdo: 'Partido Novo sai dessa eleição com força impressionante'

O presidenciável João Amoêdo comemorou há pouco, nas redes sociais, o resultado conquistado por seu partido, o Novo, nas eleições de 2018. Conforme cálculos da sigla, foram 8 deputados federais, 12 deputados estaduais e um candidato a governador no segundo turno - Romeu Zema, que disputará a vaga em Minas Gerais com Antonio Anastasia (PSDB).

Em transmissão ao vivo pela rede Periscope, Amoêdo destacou ainda sua posição na corrida presidencial. Com quase 3% dos votos, Amoêdo ficou em 5º lugar, na frente de Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

"O Novo está apenas começando. Existimos só há três anos e já tivemos esse desempenho, imagine o que não vai dar para fazer agora com uma bancada de 8 deputados? Que vão para lá para tirar privilégio, tirar benefício, e começar a fazer um Estado diferente, um Estado que vai nos representar, ser menos intervencionista, dar mais liberdade para as pessoas, possibilitar que possamos empreender", disse.