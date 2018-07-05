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Doença

Amazonas confirma morte de bebê por sarampo

Criança não havia sido vacinada e apresentava sintomas como febre, manchas na pele, tosse e coriza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 19:50

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:50

Prefeitura de Manaus decretou, na última terça-feira (3), situação de emergência em razão do surto de sarampo Crédito: Pixabay
A Secretaria de Saúde de Manaus confirmou nesta quinta-feira (5) a primeira morte por sarampo no Amazonas desde março deste ano. Um menino de 7 meses que ainda não havia sido vacinado morreu no último dia 28 após apresentar sintomas como febre, manchas na pele, tosse e coriza. A criança morava na área limite entre as zonas Norte e Leste, onde se concentram a maior parte dos casos notificados e confirmados.
De acordo com a pasta, há ainda outra morte em investigação em Manaus  uma menina de 9 meses que também não havia sido imunizada. Como, neste caso, não foi feita a coleta de sangue para sorologia, a confirmação deve demorar um pouco mais. A investigação da causa da morte será feita por meio de levantamento de informações junto a familiares. A criança morava na área de abrangência do Distrito de Saúde Oeste.
A morte de uma mulher de 19 anos, até então investigada como suspeita para sarampo, foi descartada pela secretaria.
EMERGÊNCIA
A prefeitura de Manaus decretou, na última terça-feira (3), situação de emergência em razão do surto de sarampo. O decreto tem validade de 180 dias e possibilita a aquisição imediata de bens e serviços necessários em situações de anormalidade.
Desde o início de março, a capital amazonense registrou 2.231 notificações de casos, com 271 confirmados até o momento. Outros 1.841 seguem em investigação.
CAMPANHA
Diante do aumento de casos, a Secretaria de Saúde antecipou a campanha de vacinação, inicialmente prevista para agosto. Devem receber a dose crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Manaus não registrava casos de sarampo há 18 anos.

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