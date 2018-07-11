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Cotados da base governista

Amaro sonha com o governo, e Ferraço prefere o silêncio

O senador do PSDB e o deputado estadual do PRB são colocados como possíveis substitutos de Hartung na disputa

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 01:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 01:52
Amaro Neto e Ricardo Ferraço Crédito: Gazeta Online
O deputado estadual Amaro Neto (PRB), colocado como opção por partidos da base governista para substituir Paulo Hartung (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta, afirmou que, "a princípio", segue como pré-candidato ao Senado. No entanto, ele não escondeu o desejo de concorrer ao governo do Estado.
Amaro já havia manifestado essa disposição, em janeiro, mas somente para 2022.
"Eu queria ser candidato ao governo, mas não sei se é o momento. Não sei se é agora ou mais para frente. Agora, sou pré-candidato ao Senado. O movimento que fiz foi voltado ao Senado", explicou o deputado estadual, que é apresentador de TV e está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.
Apontado como favorito na "bolsa de apostas" como substituto de Hartung, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) ainda não se manifestou. Procurado durante esta terça-feira (10), não retornou as ligações da reportagem. Também não se manifestou por meio da assessoria de imprensa.
O secretário-geral do PSDB, Vandinho Leite, também não deu retorno. Foi ele quem colocou o nome de Ferraço como possível substituto de Hartung.
Aliados disseram que Amaro e Ferraço colocaram-se à disposição do grupo para concorrer ao governo este ano.

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