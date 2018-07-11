Amaro sonha com o governo, e Ferraço prefere o silêncio

Amaro Neto e Ricardo Ferraço Crédito: Gazeta Online

O deputado estadual Amaro Neto (PRB), colocado como opção por partidos da base governista para substituir Paulo Hartung (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta, afirmou que, "a princípio", segue como pré-candidato ao Senado. No entanto, ele não escondeu o desejo de concorrer ao governo do Estado.

Amaro já havia manifestado essa disposição, em janeiro, mas somente para 2022.

"Eu queria ser candidato ao governo, mas não sei se é o momento. Não sei se é agora ou mais para frente. Agora, sou pré-candidato ao Senado. O movimento que fiz foi voltado ao Senado", explicou o deputado estadual, que é apresentador de TV e está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

Apontado como favorito na "bolsa de apostas" como substituto de Hartung, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) ainda não se manifestou. Procurado durante esta terça-feira (10), não retornou as ligações da reportagem. Também não se manifestou por meio da assessoria de imprensa.

O secretário-geral do PSDB, Vandinho Leite, também não deu retorno. Foi ele quem colocou o nome de Ferraço como possível substituto de Hartung.