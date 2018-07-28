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Política

Amaro Neto vai disputar o Senado na chapa de Rose de Freitas

Senadora consegue o apoio do PRB para disputar o governo do Espírito Santo; também estão confirmadas a aliança com Rede e PRTB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 23:49

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 23:49

Deputado estadual Amaro Neto Crédito: Tati Beling/Ales
O deputado estadual Amaro Neto (PRB) será candidato ao Senado na chapa da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Espírito Santo. "Sim, senador na chapa da Rose governadora", informou o parlamentar, na noite desta sexta-feira (27).
Com isso, o PRB é mais um partido no arco de alianças da pré-candidata ao governo. Estão confirmados, com ela, a Rede e o PRTB.
> Eleições 2018: veja cobertura
Rose deve herdar outros partidos que, hoje, fazem parte da base de apoio do governador Paulo Hartung (MDB). Para atrair essas legendas e reforçar seu palanque, Rose já declarou que o atual governo tem bons técnicos e políticos.

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