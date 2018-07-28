Amaro Neto vai disputar o Senado na chapa de Rose de Freitas

Deputado estadual Amaro Neto Crédito: Tati Beling/Ales

O deputado estadual Amaro Neto (PRB) será candidato ao Senado na chapa da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Espírito Santo. "Sim, senador na chapa da Rose governadora", informou o parlamentar, na noite desta sexta-feira (27).

Com isso, o PRB é mais um partido no arco de alianças da pré-candidata ao governo. Estão confirmados, com ela, a Rede e o PRTB.