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Eleições no ES

Amaro Neto relaciona resultado com desejo de mudança da população

O jornalista afirmou que continua na Assembleia Legislativa e em seu programa de TV até janeiro, quando se muda para Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:46

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:46

O deputado estadual Amaro Neto em sessão na Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales
Deputado federal mais votado no Espírito Santo, escolhido por 181.813 eleitores (9,41% dos votos), Amaro Neto (PRB) afirmou que o resultado das urnas reflete o desejo de mudança sentido pela população. O apresentador de TV disse que esperava "uma eleição tranquila", mas não esperava alcançar o topo da lista.
Cercado de apoiadores, Amaro garantiu que vai trabalhar pelo pacto federativo e elencou segurança pública e as reformas como suas principais bandeiras. Na Câmara, prometeu buscar mudanças no Código Penal.
Também são exorbitantes os pedidos por emprego. Além disso, vamos buscas outras questões como as reformas  da Previdência, tributária, política... Digo vamos porque gosto de trabalhar em equipe e precisamos dar respaldo para que o novo presidente faça as mudanças necessárias no país.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Eleito deputado estadual também mais votado em 2014, o jornalista disputou em 2016 a prefeitura de Vitória, mas foi derrotado por Luciano Rezende (PPS) no segundo turno. Após o resultado deste domingo (7), Amaro evitou dizer se disputará novamente o Executivo municipal. 
Várias pessoas já me questionaram isso, e digo que primeiro vou trabalhar como deputado federal. Toda eleição tem seu aprendizado. Não posso pensar nisso agora, não sou político de carreira, tenho um contrato com a TV, outros compromissos a cumprir. Vou deixar para decidir mais à frente, desconversou.
O jornalista informou que volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa e para seu programa de TV nos próximos dias, e segue com as duas jornadas até janeiro, quando se muda para Brasília.
Amaro Neto é o deputado federal mais votado do ES
 

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