Amaro Neto relaciona resultado com desejo de mudança da população

Deputado federal mais votado no Espírito Santo, escolhido por 181.813 eleitores (9,41% dos votos), Amaro Neto (PRB) afirmou que o resultado das urnas reflete o desejo de mudança sentido pela população. O apresentador de TV disse que esperava "uma eleição tranquila", mas não esperava alcançar o topo da lista.
Cercado de apoiadores, Amaro garantiu que vai trabalhar pelo pacto federativo e elencou segurança pública e as reformas como suas principais bandeiras. Na Câmara, prometeu buscar mudanças no Código Penal.
Também são exorbitantes os pedidos por emprego. Além disso, vamos buscas outras questões como as reformas da Previdência, tributária, política... Digo vamos porque gosto de trabalhar em equipe e precisamos dar respaldo para que o novo presidente faça as mudanças necessárias no país.
Eleito deputado estadual também mais votado em 2014, o jornalista disputou em 2016 a prefeitura de Vitória, mas foi derrotado por Luciano Rezende (PPS) no segundo turno. Após o resultado deste domingo (7), Amaro evitou dizer se disputará novamente o Executivo municipal.
Várias pessoas já me questionaram isso, e digo que primeiro vou trabalhar como deputado federal. Toda eleição tem seu aprendizado. Não posso pensar nisso agora, não sou político de carreira, tenho um contrato com a TV, outros compromissos a cumprir. Vou deixar para decidir mais à frente, desconversou.
O jornalista informou que volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa e para seu programa de TV nos próximos dias, e segue com as duas jornadas até janeiro, quando se muda para Brasília.
Amaro Neto é o deputado federal mais votado do ES