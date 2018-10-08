Amaro Neto relaciona resultado com desejo de mudança da população

O deputado estadual Amaro Neto em sessão na Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales

Deputado federal mais votado no Espírito Santo, escolhido por 181.813 eleitores (9,41% dos votos), Amaro Neto (PRB) afirmou que o resultado das urnas reflete o desejo de mudança sentido pela população. O apresentador de TV disse que esperava "uma eleição tranquila", mas não esperava alcançar o topo da lista.

Cercado de apoiadores, Amaro garantiu que vai trabalhar pelo pacto federativo e elencou segurança pública e as reformas como suas principais bandeiras. Na Câmara, prometeu buscar mudanças no Código Penal.

Também são exorbitantes os pedidos por emprego. Além disso, vamos buscas outras questões como as reformas  da Previdência, tributária, política... Digo vamos porque gosto de trabalhar em equipe e precisamos dar respaldo para que o novo presidente faça as mudanças necessárias no país.

Eleito deputado estadual também mais votado em 2014, o jornalista disputou em 2016 a prefeitura de Vitória, mas foi derrotado por Luciano Rezende (PPS) no segundo turno. Após o resultado deste domingo (7), Amaro evitou dizer se disputará novamente o Executivo municipal.

Várias pessoas já me questionaram isso, e digo que primeiro vou trabalhar como deputado federal. Toda eleição tem seu aprendizado. Não posso pensar nisso agora, não sou político de carreira, tenho um contrato com a TV, outros compromissos a cumprir. Vou deixar para decidir mais à frente, desconversou.

O jornalista informou que volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa e para seu programa de TV nos próximos dias, e segue com as duas jornadas até janeiro, quando se muda para Brasília.

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