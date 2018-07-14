Amaro Neto bate o martelo e não será candidato ao governo

Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O deputado estadual Amaro Neto (PRB) não vai abrir mão da disputa por uma vaga no Senado para concorrer ao Palácio Anchieta. O anúncio oficial deve ocorrer neste sábado (14), de acordo com um interlocutor próximo ao parlamentar. Amaro não deu declarações à reportagem. Uma reunião extraordinária dos partidos da base aliada foi marcada para sábado às 8h30.

Com a saída do deputado, o grupo governista tem ainda os nomes do senador Ricardo Ferraço e do vice-governador César Colnago, ambos do PSDB, e ainda o do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB) como opções para lançar ao Executivo.

Um encontro entre integrantes do PRB ocorreu nesta sexta-feira (13) e tratou de alianças proporcionais (para eleição de deputados federais e estaduais). Amaro também passou por lá.

adiantado pessoas próximas ao parlamentar ao Gazeta Online. Apesar de apontado como o que teria mais "densidade eleitoral", ou seja, chances nas urnas, por integrantes do bloco, o deputado vislumbra uma disputa mais confortável para o Senado, no qual teria um mandato de oito anos em caso de vitória. O posicionamento de Amaro foi

Num futuro próximo, o deputado de primeiro mandato e apresentador de TV poderia lançar-se, com menos riscos, à Prefeitura de Vitória e, depois, ao Executivo estadual.

Pode ter pesado, ainda, o contrato que ele mantém com uma emissora, até 2022, e que ficaria inviabilizado por um mandato no governo a partir de 2019.

Amaro também tem menos experiência política e menos DNA hartunguista do que Ferraço e Colnago, por exemplo. E novos nomes somente são cotados para a disputa porque o governador Paulo Hartung (MDB) decidiu não tentar a reeleição.

"Se viesse a ser eleito (ao governo estadual) Amaro seria uma incógnita para o grupo político e a base social do atual governo. Poderia até haver uma união de forças contra ele", avaliou o cientista político Vitor de Angelo ainda na última quarta-feira ao jornal A GAZETA.

Amaro fica com a faca e o queijo na mão", lembrou. Ricardo Ferraço também é pré-candidato ao Senado. "E se o Ricardo for o candidato do governo, o", lembrou. Ricardo Ferraço também é pré-candidato ao Senado.

ARTICULAÇÕES

Colnago já se colocou à disposição caso Amaro e Ricardo não topassem a empreitada, mas o PTB faz questão de frisar o nome de Aridelmo, novato na política. O presidente estadual do partido, Serjão Magalhães, conta que o PTB fechou com o PSDB do presidenciável Geraldo Alckmin e poderia fazer palanque para o tucano no Estado. Alckmin patina nas intenções de voto, o que igualmente ocorreria com Aridelmo, o menos conhecido entre as três opções.

Os dez partidos que participam das conversas no bloco governista são PSD, PSDB, MDB, PRB, PROS, PMN, PTB, PRP, Patriota (ex-PEN) e PTC.

Outros pré-candidatos ao governo, no campo oposicionista, são o ex-governador Renato Casagrande (PSB), a senadora Rose de Freitas (Podemos), o advogado André Moreira (PSOL) e o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti (PSL).

contou até com a presença do presidente do PPS, o vereador de Vitória Fabrício Gandini, aliado de Casagrande. A poucos dias das convenções partidárias  em que os candidatos são referendados , as articulações sobre alianças estão a todo vapor. Rose de Freitas, por exemplo, realizou um ato de pré-campanha quealiado de Casagrande.