Amaro na disputa por vaga na Câmara Federal para aumentar bancada

Amaro Neto era pré-candidato ao Senado e agora disputará vaga na Câmara dos Deputados Crédito: Ricardo Medeiros

Até então pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Amaro Neto (PRB) vai disputar uma vaga na Câmara Federal. A informação é do presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, e foi confirmada também pelo secretário-geral do partido no Estado, Devanir Ferreira.

"Procede", respondeu Pereira, ao ser questionado sobre a mudança de candidatura. Amaro e o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, reuniram-se nesta quarta-feira (1º) com o líder nacional da legenda, em Brasília.

"É melhor ele ir para a Câmara. A eleição para o Senado seria mais disputada. Ele está empatado com Magno (Malta) e Ricardo (Ferraço), tem chances de ser eleito (para o Senado), mas para deputado seria mais tranquilo", afirma Pereira. "Foi uma decisão nossa, analisando o que é melhor para o partido no Estado", complementa.

"Foi uma questão amigável. Ficou definido que ele (Amaro) disputa para federal, com a possibilidade de o partido fazer dois federais com a 'descida' dele. A ideia é reforçar a bancada na Câmara, para que o partido tenha voz ativa, conquiste espaço nas comissões e na Mesa Diretora", disse Devanir. E terá Amaro ficado satisfeito? "O Amaro é um soldado, sempre se posicionou assim", completou.

Amaro já foi cotado para disputar o governo do Estado e até para ser vice do governador Paulo Hartung (MDB), caso este decidisse ir em busca da reeleição, mas havia reafirmado a intenção de tentar uma vaga do Senado.

A reportagem não conseguiu falar com o deputado nesta quarta. Em mensagem por WhatsApp, ele informou, à noite, que estava voltando ao Estado. Roberto Carneiro não deu retorno. Devanir diz que pode haver anúncio oficial nesta quinta-feira (2).

O PRB já fechou parceria com o Podemos da senadora Rose de Freitas (Podemos), que tem, no total, oito siglas aliadas.

De acordo com Neucimar Fraga, presidente estadual do PSD, um dos integrantes da aliança, uma reunião seria realizada ainda altas horas da noite desta quarta para debater o novo cenário.