Amaro decide disputar Senado e Ferraço ganha força para governo

decisão de permanecer como pré-candidato ao Senado, em vez de disputar uma vaga ao governo do Estado. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (14), em Vitória, em uma reunião dos dez partidos do grupo político do governador Paulo Hartung (MDB). O deputado estadual Amaro Neto (PRB) oficializou ao bloco de partidos governistas a, em vez de disputar uma vaga ao governo do Estado. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (14), em Vitória, em uma reunião dos dez partidos do grupo político do governador Paulo Hartung (MDB).

A decisão de Amaro foi fundamentada em quatro razões, segundo ele. A principal seria pelos interesses da executiva nacional do PRB. "A minha chegada ao PRB foi para uma candidatura ao Senado. Outra mudança de percurso não era bem vista. Também vejo muitos desafios em uma candidatura ao governo assim, de uma hora para outra. Minha candidatura para prefeito de Vitória foi articulada, pensada. Para o governo eu ia ter que começar do zero", justificou.

Motivos familiares e o manifesto de apoio de 20 deputados estaduais, que endossaram sua candidatura ao Senado, ainda em 2017, também foram fatores cruciais, afirma Amaro.

Ele relata que desde então tem percorrido o Estado e já tinha compromissos firmados com lideranças de várias localidades. Por isso, começar uma campanha "do zero" seria prejudicial. "Quando me elegi deputado estadual foi pelo recall (lembrança, ter um nome conhecido). Na campanha para prefeito de Vitória, tentei pelo diálogo, apresentando ideias. Já a candidatura ao Senado eu comecei a conversar com lideranças desde 2017", explicou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), apoiou a decisão do correligionário. "Amaro entrará num debate nacional de meio ambiente, infraestrutura, logística. Ele não está deixando de ser candidato a governador. Ele está reafirmando candidatura ao que ele já era há um ano e meio."

O BLOCO

Em nome do bloco governista, o presidente do PSD estadual, Neucimar Fraga, frisou que a decisão de Amaro não causou a dispersão do grupo, que é composto por PSD, PSDB, MDB, PRB, PROS, PMN, PTB, PRP, Patriota (ex-PEN) e PTC. Ele admite, contudo, que esta definição faz com que ganhe força a opção por Ricardo Ferraço (PSDB) assumir a vaga de candidato ao governo.

"O nome do Ricardo cresce dentro do grupo como candidato ao governo, e isso facilita uma composição de chapa de Amaro Neto com o outro nome que trabalhamos, que é o de Magno Malta (PR). Se for possível a vinda de Magno e Sérgio Vidigal, com o PDT, para o grupo, acreditamos que tornaria as eleições de Senado mais brandas, com esses dois nomes que as pesquisas já mostram com mais competitividade."

o PDT, de Sérgio Vidigal, também cogita uma aliança com o PSB, de Renato Casagrande, para fortalecer o palanque do presidenciável Ciro Gomes (PDT). Neucimar afirma que esta composição, que seria "o melhor dos mundos", caberá ao próprio Ferraço consolidar. No entanto, Magno ainda não tem demonstrado interesse na composição, e, para fortalecer o palanque do presidenciável Ciro Gomes (PDT).

No final da manhã deste sábado, Neucimar e o ex-secretário José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) se reuniram com Vidigal para discutir alianças. Uma conversa entre o pedetista e Ferraço também estava prevista.

Se Ferraço também declinar, o grupo ainda conta com outras possibilidades. "César (Colnago, PSDB) também está empenhado a assumir essa candidatura caso Ricardo não aceite, e temos o nome do professor Aridelmo (PTB), tanto para a cabeça de chapa, como para vice", disse Neucimar.