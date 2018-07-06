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Operação Registro Espúrio

Alvo de operação da PF, ministro escreve carta de demissão

Helton Yomura foi afastado do cargo por decisão do ministro Edson Fachin
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 21:19

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 21:19

Helton Yomura, ministro do Trabalho Crédito: Albino Oliveira/Ministério do Trabalho/Divulgação
Alvo da terceira fase da operação Registro Espúrio, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, está escrevendo a sua carta de renúncia, segundo pessoas próximas a ele. Yomura tomou a decisão de pedir demissão depois de ter sido afastado do cardo pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.
Mais cedo, Roberto Jefferson, presidente do PTB, sigla que indicou Yomura para a pasta disse em seu twitter que a "Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição do governo Michel Temer". Ele afirmou porém, que não concorda com "inferências divulgadas antes que as investigações estejam concluídas" e enfatizou que não participou "de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho". A demissão de Yomura tem como objetivo evitar desgastes entre o PTB e o governo Temer.
> Ministro do Trabalho prestou depoimento à Polícia Federal

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