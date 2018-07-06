Alvo de operação da PF, ministro escreve carta de demissão

Alvo da terceira fase da operação Registro Espúrio, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, está escrevendo a sua carta de renúncia, segundo pessoas próximas a ele. Yomura tomou a decisão de pedir demissão depois de ter sido afastado do cardo pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

Mais cedo, Roberto Jefferson, presidente do PTB, sigla que indicou Yomura para a pasta disse em seu twitter que a "Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição do governo Michel Temer". Ele afirmou porém, que não concorda com "inferências divulgadas antes que as investigações estejam concluídas" e enfatizou que não participou "de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho". A demissão de Yomura tem como objetivo evitar desgastes entre o PTB e o governo Temer.