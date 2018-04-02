Alvo da operação Skala desembarca em SP e deve se apresentar no Rio

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter

Um dos alvos da Operação Skala, Gonçalo Borges Torrealba, sócio do Grupo Libra, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Segundo seus advogados, Torrealba, que estava nos Estados Unidos, deve se apresentar à Polícia Federal no Rio.

No domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso determinou três integrantes da família Torrealba comparecessem à PF para prestarem depoimento. Além de Gonçalo, a medida atinge Rodrigo Borges Torrealba e Ana Carolina Borges Torrealba, que estariam na Europa quando a operação foi deflagrada.

O Grupo Libra, que explora uma área no Porto de Santos, é um dos investigados no inquérito por suspeita de se beneficiar de mudanças na legislação do setor tocadas pelo grupo de Temer em troca do pagamento de propinas.

Apenas uma integrante da família, Celina Torrealba, foi detida no Brasil no dia da operação. Ela foi solta no domingo, junto com o advogado José Yunes e o coronel reformado João Baptista Lima Filho, amigos de Temer.

No sábado, a procuradora-geral da República Raquel Dodge pediu ao STF que todos os presos na operação fossem soltos e que os mandados de prisão contra os três integrantes da família Torrealba que estão no exterior também fossem revogados.