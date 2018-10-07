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Eleições 2018

Alvaro Dias vota e diz que campanhas eleitorais são injustas

Segundo o presidenciável, nem todos os candidatos têm as mesmas oportunidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:12

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:12

Alvaro Dias esteve em Cariacica e defendeu corte de 10% das despesas públicas Crédito: Fernando Madeira
O candidato do Podemos à Presidência da República, Alvaro Dias, votou na manhã deste domingo (07), no Colégio Mãe de Deus, em Londrina, no Paraná. Após a votação, ele concedeu uma entrevista coletiva em que se disse preocupado com a desigualdade acentuada no país e que se apresenta de modo mais claro durante as eleições.
Segundo o candidato, a forma como se faz política no Brasil privilegia apenas alguns em detrimento de outros. De acordo com ele, a campanha é antidemocrática, desonesta e injusta, porque nem todos os candidatos têm as mesmas oportunidades para participar de entrevistas e debates.
Com um discurso de quem demonstra não ter confiança que irá para o segundo turno, Alvaro Dias afirmou que o país deve entrar em uma nova etapa. Iniciar um tempo que é possível fazer muito mais e colocando na cadeia quem rouba.
O vídeo do candidato concedendo entrevista coletiva foi divulgado no perfil pessoal dele no Facebook.

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