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"Abre o olho"

Alvaro Dias usa imagem de Moro e máscaras de Lula na TV

A ideia do candidato do Podemos à Presidência nas eleições 2018 é reforçar o compromisso público de apoio à Operação Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:12

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:12

Cena de vídeo da campanha eleitoral do candidato a presidente pelo Podemos, Alvaro Dias, que será usado no horário eleitoral gratuito Crédito: Reprodução/YouTube
O candidato à Presidência Alvaro Dias (Podemos) vai estampar, já no primeiro dia de seu programa no horário eleitoral de rádio e TV, a imagem do juiz da 13.ª Vara Criminal Federal, Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância. A ideia é reforçar o compromisso público de apoio à operação, que ele tem feito em discursos e entrevistas.
O combate à corrupção, mote da campanha do presidenciável do Podemos nas eleições 2018, vai surgir ainda no slogan Abre o Olho, usado por Dias para alertar o eleitorado sobre seus adversários.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado em segunda instância e preso desde abril pela Lava Jato, surgirá em máscaras usadas por seus apoiadores, com um tom crítico. Nos 40 segundos a que tem direito em cada bloco diário do horário eleitoral em rádio e TV, Alvaro Dias ainda contará parte de sua história de vida, com destaque para a origem simples, na zona rural.
Nosso objetivo é mostrar o Alvaro como ele é. Ele não é um personagem, a história dele não está sendo construída agora, diz o marqueteiro Alexandre Oltramari. Segundo ele, as demais inserções ao longo da campanha vão seguir a mesma linha, sempre com o foco no tema corrupção e com críticas direcionadas a Lula e ao PT.

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