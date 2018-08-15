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Coligação

Alvaro Dias registra candidatura a presidente no TSE

Oito candidatos já fizeram registro. Prazo termina nesta quarta-feira

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 01:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 01:50
Crédito: Fernando Madeira
O senador Álvaro Dias, do partido Podemos, registrou nesta noite a sua candidatura à Presidência da República na Justiça Eleitoral. Dias concorrerá pela coligação Mudança de Verdade, formada pelo Podemos, PRP, PSC e PTC. O candidato a vice-presidente na chapa é o economista Paulo Rabello.
No registro de candidatura, o candidato informou R$ 2,889 milhões em bens. O candidato à Vice-Presidência tem patrimônio de R$ 11,505 milhões.
Alvaro Dias é formado em história pela Universidade Estadual de Londrina. Ele está no quarto mandato de senador e já foi governador do Paraná (1987-1991); deputado federal (dois mandatos) e deputado estadual. O candidato iniciou a carreira política como vereador de Londrina há 50 anos.
Até o momento, oito candidatos fizeram os registros das chapas no TSE.
> Moro diz que é 'inviável' manifestar-se sobre convite de Alvaro Dias
O prazo para requerer o registro termina às 19h de amanhã (15) e o TSE tem até 17 de setembro para apreciar todos os pedidos, que podem ser alvo de impugnação (questionamento) por parte de coligações, partidos e candidatos adversários, bem como do Ministério Público Eleitoral.

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