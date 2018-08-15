Alvaro Dias registra candidatura a presidente no TSE

Crédito: Fernando Madeira

O senador Álvaro Dias, do partido Podemos, registrou nesta noite a sua candidatura à Presidência da República na Justiça Eleitoral. Dias concorrerá pela coligação Mudança de Verdade, formada pelo Podemos, PRP, PSC e PTC. O candidato a vice-presidente na chapa é o economista Paulo Rabello.

No registro de candidatura, o candidato informou R$ 2,889 milhões em bens. O candidato à Vice-Presidência tem patrimônio de R$ 11,505 milhões.

Alvaro Dias é formado em história pela Universidade Estadual de Londrina. Ele está no quarto mandato de senador e já foi governador do Paraná (1987-1991); deputado federal (dois mandatos) e deputado estadual. O candidato iniciou a carreira política como vereador de Londrina há 50 anos.

Até o momento, oito candidatos fizeram os registros das chapas no TSE.