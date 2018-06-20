Alvaro Dias diz que 'não há hipótese' de ser vice de Alckmin

Alvaro Dias publicou em suas redes sociais uma mensagem dizendo que "jamais" aceitaria cargos e que "jamais" seria vice em uma chapa encabelada pelo PSDB Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O pré-candidato do Podemos à Presidência, senador Alvaro Dias (PR), disse nesta terça-feira (19) que "não há hipótese" de uma aliança para ser vice numa chapa do PSDB, seu ex-partido, que tem como pré-candidato o ex-governador Geraldo Alckmin. Dias também afirmou acreditar que Alckmin não queira apoiá-lo.

"Não há essa hipótese, e não imagino eles me que ele queria me apoiar", declarou o pré-candidato a reportagem.

Além disso, Alvaro Dias publicou em suas redes sociais uma mensagem dizendo que "jamais" aceitaria cargos e que "jamais" seria vice em uma chapa encabelada pelo PSDB. "Aos boateiros de plantão: seguiremos firmes no propósito de refundar a República", diz o texto.

Companheiro de partido de Alckmin durante mais de uma década, o presidenciável do Podemos, tornou-se, nesta eleição, um dos principais obstáculos ao projeto de poder tucano. Com 4% das intenções de voto no último Datafolha, Dias virou uma barreira para o crescimento de Alckmin nos estados de Sul e Sudeste, onde o PSDB costuma ter um bom desempenho.

Estagnado nas pesquisas  registrou 7% no último Datafolha , Alckmin decidiu intensificar agendas de campanha no Sul para reconquistar o território perdido. Integrantes da campanha do PSDB admitem que os votos perdidos pelo crescimento de Dias estão fazendo falta no Sul e em São Paulo.

Para estancar a sangria, os tucanos tentaram, há alguns meses, demover o Podemos de manter a candidatura de Dias a presidente. Emissários de Alckmin ofereceram à direção do partido secretarias no governo de São Paulo, mas o plano de cooptação não deu certo.

A relação entre Dias e a campanha de Alckmin passou a ser tensa desde então. Embora tenha pregado a união de partidos em torno de um candidato de centro, o senador do Podemos não pensa em associar seu projeto eleitoral ao tucano.