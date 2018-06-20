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Eleição 2018

Alvaro Dias diz que 'não há hipótese' de ser vice de Alckmin

Presidenciável do Podemos afirmou ainda que 'jamais' aceitaria cargos

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 00:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 00:39
Alvaro Dias publicou em suas redes sociais uma mensagem dizendo que "jamais" aceitaria cargos e que "jamais" seria vice em uma chapa encabelada pelo PSDB Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O pré-candidato do Podemos à Presidência, senador Alvaro Dias (PR), disse nesta terça-feira (19) que "não há hipótese" de uma aliança para ser vice numa chapa do PSDB, seu ex-partido, que tem como pré-candidato o ex-governador Geraldo Alckmin. Dias também afirmou acreditar que Alckmin não queira apoiá-lo.
"Não há essa hipótese, e não imagino eles me que ele queria me apoiar", declarou o pré-candidato a reportagem.
Além disso, Alvaro Dias publicou em suas redes sociais uma mensagem dizendo que "jamais" aceitaria cargos e que "jamais" seria vice em uma chapa encabelada pelo PSDB. "Aos boateiros de plantão: seguiremos firmes no propósito de refundar a República", diz o texto.
Companheiro de partido de Alckmin durante mais de uma década, o presidenciável do Podemos, tornou-se, nesta eleição, um dos principais obstáculos ao projeto de poder tucano. Com 4% das intenções de voto no último Datafolha, Dias virou uma barreira para o crescimento de Alckmin nos estados de Sul e Sudeste, onde o PSDB costuma ter um bom desempenho.
Estagnado nas pesquisas  registrou 7% no último Datafolha , Alckmin decidiu intensificar agendas de campanha no Sul para reconquistar o território perdido. Integrantes da campanha do PSDB admitem que os votos perdidos pelo crescimento de Dias estão fazendo falta no Sul e em São Paulo.
Para estancar a sangria, os tucanos tentaram, há alguns meses, demover o Podemos de manter a candidatura de Dias a presidente. Emissários de Alckmin ofereceram à direção do partido secretarias no governo de São Paulo, mas o plano de cooptação não deu certo.
A relação entre Dias e a campanha de Alckmin passou a ser tensa desde então. Embora tenha pregado a união de partidos em torno de um candidato de centro, o senador do Podemos não pensa em associar seu projeto eleitoral ao tucano.
Alvaro Dias já foi líder do PSDB no Senado, mas deixou o partido, em 2016, depois de muito desgaste e de bater de frente com as posições da sigla, especialmente no processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele criticava a decisão do comando do partido de apoiar apenas a saída de Dilma, aceitando até mesmo a participação no governo de Michel Temer, que era vice e assumiu a Presidência com o afastamento da petista. Nas disputas internas, Alvaro também viu seus planos no Paraná serem preteridos pelo projeto do ex-governador Beto Richa (PSDB), aliado de Aécio.

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