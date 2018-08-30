Alvaro Dias defende remanejamento de recursos do crédito rural

Crédito: Fernando Madeira

O candidato do Podemos à Presidência da República, Alvaro Dias, afirmou, nesta quarta-feira (29), que é possível remanejar parte dos recursos destinados hoje ao crédito rural para outras políticas de subvenção econômica a agricultores, como o seguro rural.

Segundo Dias, por meio de um programa de governo que priorize o ajuste fiscal e o combate ao déficit das finanças públicas, em dois anos, será possível reduzir as taxas de juros pagas atualmente, beneficiando os produtores rurais e todos osbrasileiros que necessitam de empréstimo para movimentar os negócios.

Dias e outros candidatos à Presidência participaram hoje de encontro promovido hoje pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Conselho do Agro, que reúne entidades do setor agropecuário. O objetivo foi ouvir proposta dos presidenciáveis para a área, em um formato que contou com apresentação livre, resposta a perguntas de integrantes da CNA e entrevista coletiva.

"Os últimos governos favoreceram o mercado financeiro em detrimento do setor produtivo, praticando altas taxas de juros. Se nós praticássemos uma política com taxas de juros compatível, o governo não precisaria subsidiar crédito agrícola e poderia investir em seguro rural", afirmou Dias, fixando a meta para a partir do segundo ano de um eventual governo.

Para defender o ponto de vista o senador e ex-governador do Paraná citou o exemplo da Alemanha, que utilizou um "limitador emergencial de despesas" para acelerar o fim do déficit fiscal, atualmente em mais de R$ 100 bilhões. Caso essa proposta de ajuste fiscal e outras reformas como a da Previdência prosperem, ele disse acreditar que será possível reduzir as taxas de juros no país. Se pudermos praticar baixas taxas como outros países, imagino que os recursos hoje destinados ao crédito rural poderiam, sim, constituir um fundo em favor do seguro rural.

Assim como em outras ocasiões, Alvaro Dias criticou o apetite desmesurado do sistema financeiro e disse que os gargalos que prejudicam setores como a exportação de produtos agrícolas podem ser superados com o fim do modelo político atual, a desburocratização e os investimentos em tecnologia.

Citando denúncia contra o Brasil feita pelo governo japonês por incentivos tributários no setor automotivo, o candidato do Podemos comprometeu-se a criar um ambiente mais favorável, reduzindo as desonerações e fazendo com que a política diplomática se volte para países de primeiro mundo.

Dias defendeu o que classificou de segurança rural e disse que, se eleito, vai trabalhar contra invasões de propriedades. Ele afirmou que as propostas para reintegração de posse não foram suficientes, já que, hoje em dia, o invasor não tem o ônus da prova.

Não é com revólver na cinta que nós vamos resolver problema de segurança do país. É claro que, como democrata, e o meu partido, o Podemos, fala em democracia direta, respeito à decisão popular, houve um plebiscito [pelo Estatuto do Desarmamento], e eu tenho que respeitar. Por isso, eu falo em flexibilização da legislação para o porte de armas, obviamente com a responsabilização para eventuais excessos e exageros. Ou até normas que possam inibir o porte de armas excessivo, que estabelecerão o que é necessário para obter arma, disse.

Quanto à infraestrutura, Alvaro Dias lembrou que é de notório conhecimento o problema brasileiro em escoar a produção agrícola, necessitando de um sistema multimodal que envolva ferrovias, hidrovias e estradas. Questionado pelos jornalistas se tem uma meta específica para superar o gargalo, ele respondeu que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderia alavancar obras na área.

"Estamos prevendo que o Brasil tem que crescer 5% ao ano em média para até 2022 investir 22% do PIB [Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país] em setores essenciais como educação, segurança saúde, tecnologia, inclusive infraestrutura", afirmou o candidato.

Com críticas a empreendimentos em países latino-americanos financiados, segundo ele, por gestões anteriores do governo brasileiro, o candidato sugeriu que o banco público pode estimular obras em conjunto com a iniciativa privada. Se construímos tantas obras no exterior, por que não alavancar parcerias público-privadas através do BNDESPar [BNDES Participações] para obras de infraestrutura?, questionou.