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Parque aquático

Alunos lamentam morte de radialista que caiu de brinquedo em parque

Ricardo Hill morreu em acidente no Beach Park, no Ceará

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:40
Radialista morreu em acidente em parque aquático Crédito: Reprodução | Facebook
Um professor preocupado com seus estudantes e basante carismático. Essas são algumas das características citadas por alunos do radialista Ricardo Hill, de 43 anos, morto na segunda-feira após cair de um brinquedo no parque aquático Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.
Segundo os estudantes - que também postaram homenagens em redes sociais - a vítima ministrava aulas de locução, em Sorocaba, no interior de São Paulo.
"Era aluno dele até o início deste mês... Um ser muito iluminado, com uma didática muito especial", contou o locutor de eventos João Marcos Batista, de 27 anos. "Os conselhos dele, coisas como agir, fazer e proceder a gente vai levar para a vida e para as nossas carreiras também. Ele torcia muito pelos seus alunos. Foi um baque quando eu soube da notícia".
A dedicação aos estudantes foi ponto destacado por outro aluno do radialista. Fábio Kupper , que frequentou aulas de locução nos meses de junho e julho, descreveu o radialista como"Fantástico".
"Extremamente comprometido com os alunos e com o conteúdo, procurou extrair de cada um de nós ao máximo. Em relação aos que tinham dificuldades, o professor se propôs a ajudar mesmo após o término de suas aulas. Foram poucos os encontros, mas o suficiente para deixar muitas saudades", lamentou.
Ricardo estava de férias com a família no Nordeste e, nesta segunda-feira, decidiram ir ao parque aquático. Ele já trabalhou em algumas rádios de São Paulo e, sua última ocupação, era na Nova Brasil FM. Em suas redes sociais, a estação se manifestou após a morte de seu funcionário.
"A Nova Brasil está de Luto. O locutor Ricardo José Hilário da Silva, o nosso Zé Ricardo, faleceu em Fortaleza. Ele estava em férias e morreu após sofrer um acidente em um Parque Aquático. A Nova Brasil se solidariza com familiares e amigos.
Em nota, o Beach Park confirmou o acidente em uma de suas atrações. O parque aquático informou que uma equipe de segurança fez o atendimento "de forma imediata", mas o visitante não resistiu a queda e morreu.
"O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família", consta de um trecho da nota, que continua. " O Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente".
A Polícia Civil do Ceará, a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) investigam o caso.

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