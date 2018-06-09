Aluno morre eletrocutado ao atender celular que estava carregando

Um estudante de 16 anos morreu eletrocutado ao atender o celular enquanto o aparelho estava sendo carregado em um computador de uma escola de Tianguá, no noroeste do Ceará, nesta quinta-feira (7).

Iago Aguiar Mendes era aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Santa Maria e assistia a uma aula de Informática quando sofreu a descarga elétrica. O adolescente chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Maternidade Madalena Nunes, mas não resistiu ao choque e morreu.

A Polícia Civil de Tianguá informou ao Estado na tarde desta sexta-feira (8) que ainda aguardava o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da morte do garoto.

Em sua página no Facebook, o Colégio Santa Maria lamentou o caso. "Iago esteve conosco desde seus primeiros passos na escola até hoje", escreveu a escola. "O Colégio Santa Maria, por meio da direção, professores, funcionários, colegas e comunidade, une-se à família de Iago, lamentando profundamente esta fatalidade."

VEJA POST

Amigos e colegas do adolescente também lamentaram nas redes sociais a morte. "Por que se foi, irmão? Quanta saudade vai deixar, não entendi por que teve que ser. Deus está precisando de ti", escreveu uma garota no Instagram de Iago.