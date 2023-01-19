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Foragido

Aluno de medicina acusado de estuprar irmã e prima no Brasil é preso na Argentina

Suspeito estava foragido há mais de um ano após ser condenado por abusar sexualmente uma prima e a irmã; homem foi preso na Argentina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2023 às 12:53

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 12:53

Homem, de 33 anos, estava a foragido há mais de 1 ano e foi localizado na Argentina
Homem, de 33 anos, estava a foragido há mais de um ano e foi localizado na Argentina Crédito: Divulgação
Um ex-estudante de medicina de Teresina, condenado pelo estupro de uma irmã e uma prima, ambas com menos de 10 anos, foi preso na cidade de Mar del Plata, na Argentina, após mais de um ano foragido.
O suspeito estava na lista de alerta vermelho da Interpol desde que a polícia recebeu denúncias de que ele estaria foragido na Argentina desde 2021. Ele foi condenado no dia 7 de outubro do mesmo ano a um total de 33 anos de detenção.
O homem, que não terá identidade divulgada para preservar as vítimas, passou a ser investigado pela Polícia Civil quando uma prima dele, de 12 anos, contou à mãe que sofreu abusos sexuais, entre os 5 e os 10 anos. Com a revelação do primeiro abuso, a irmã dele, então com 9 anos, também contou sofrer estupros. Um terceiro caso chegou a ser investigado, mas foi arquivado por falta de provas.
Segundo o jornal argentino La Capital, a polícia local identificou que ele atuava como garçom em um restaurante do bairro de Palermo, em Buenos Aires, até saber da condenação e conseguiu fugir antes de ser capturado pelas autoridades argentinas.
Após meses de investigação, inclusive dos rastros online do piauiense, a polícia conseguiu localizá-lo próximo a um shopping que ele frequentava, no município de Mar del Plata.
Segundo a imprensa internacional, o suspeito está detido em uma carceragem da Polícia Federal em Mar de Plata e os trâmites administrativos são realizados para que ele seja extraditado para o Brasil.
Em nota, a Polícia Civil do Piauí afirmou que o suspeito usava uma identidade falsa para se esconder e foi encontrado após diligências em ambiente cibernético e em campo.
"A Polícia Civil do Piauí manifesta sinceros agradecimentos às representações brasileira e argentina da Interpol, ao 'Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' e à Polícia Federal Argentina pelo apoio irrestrito e diligente durante as ações policiais realizadas", diz posicionamento.

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