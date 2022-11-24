  • Aluno de 12 anos põe fogo em sala de aula com colegas e professores dentro no RJ
Rio de Janeiro

Aluno de 12 anos põe fogo em sala de aula com colegas e professores dentro no RJ

Adolescente teria espalhado gasolina pelo chão da sala e ateado fogo, testemunhas afirmam que logo após o menino fechou a porta da sala e tentou fugir
Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 09:58

Aluno de 12 anos põe fogo em sala de aula em Mesquita, na Baixada Fluminense
Aluno de 12 anos põe fogo em sala de aula em Mesquita, na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução
Um adolescente de 12 anos pôs fogo dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (22). O fogo foi controlado pelos próprios funcionários da escola com um extintor. Ninguém ficou ferido.
A Polícia Civil disse que a o aluno vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Uma perícia dentro da escola também foi requisitada para apurar mais detalhes. A investigação está em andamento na 53ª Delegacia de Polícia, em Mesquita.
Segundo testemunhas, o adolescente estava no horário de aula quando pediu ao professor para ir ao banheiro, por volta das 9h. Em seguida, ele voltou para sala, espalhou gasolina no chão e depois jogou um isqueiro aceso. O combustível estaria armazenado dentro de um galão guardado em sua mochila.
Depois, o aluno ainda teria fechado a porta da sala para impedir que os demais estudantes e o professor saíssem do local. Ao notar a situação, funcionários que passavam pelo corredor começaram a chutar a porta e, assim que entraram na sala, conseguiram apagar o fogo com o auxílio de um extintor.
Após a tentativa de incêndio, o estudante tentou fugir do local, mas foi impedido por uma patrulha da Guarda Municipal que estava nas proximidades da escola. Os agentes encaminharam o adolescente para a delegacia.
A Secretaria Municipal de Educação de Mesquita afirmou, em nota, que "o incidente foi rapidamente controlado pela equipe da unidade, com extintores de incêndio, sem registro de feridos". Também disse que o caso foi acompanhado pelo "Conselho Tutelar, assim como a Guarda Civil Municipal e toda a equipe técnico-pedagógica da pasta".
Ainda de acordo com o município, a escola tem câmeras de vigilância instaladas nos espaços comuns e o caso segue sendo acompanhado "para verificação e providências pertinentes, a fim de que não ocorram incidentes futuros".

