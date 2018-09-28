Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aluno coloca fogo em prova e quase incendeia escola
Rio de Janeiro

Aluno coloca fogo em prova e quase incendeia escola

Chama se espalhou pela cadeira e foi apagada por um professor que estava em outra sala
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:41

Um aluno causou um princípio de incêndio após colocar fogo em uma prova dentro da sala de aula, no Colégio Municipal Senador Teotônio Vilella, em Itaguaí, região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 27.
As chamas se alastraram rapidamente pela cadeira em que o jovem estava sentado e foram apagadas por um professor que estava em outra sala. Por inalar fumaça, o professor foi levado ao hospital, mas passa bem.
No momento do incêndio, a professora de Português estava de costas, escrevendo na lousa. Ela e outros estudantes precisaram deixar o local às pressas.
Segundo a Prefeitura de Itaguaí, foi realizado o registro de ocorrência na delegacia local e a diretora da escola solicitou uma reunião para esta sexta-feira, 28, com os responsáveis pelos alunos para conversar sobre o episódio.
Na semana passada, um professor do Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, foi humilhado pelos alunos quando aplicava uma prova.
Um vídeo que circulou em redes sociais mostrava alunos ofendendo o professor diversas vezes. Após receber ameaças, o educador Thiago dos Santos pediu exoneração. A Polícia Civil e o Ministério Público acompanham o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
50 anos na BR 101: posto de combustível faz história no ES
Imagem de destaque
Para o aniversário da morte de Fernando Tatagiba
Imagem de destaque
Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados