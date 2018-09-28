Aluno coloca fogo em prova e quase incendeia escola

Um aluno causou um princípio de incêndio após colocar fogo em uma prova dentro da sala de aula, no Colégio Municipal Senador Teotônio Vilella, em Itaguaí, região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 27.
As chamas se alastraram rapidamente pela cadeira em que o jovem estava sentado e foram apagadas por um professor que estava em outra sala. Por inalar fumaça, o professor foi levado ao hospital, mas passa bem.
No momento do incêndio, a professora de Português estava de costas, escrevendo na lousa. Ela e outros estudantes precisaram deixar o local às pressas.
Segundo a Prefeitura de Itaguaí, foi realizado o registro de ocorrência na delegacia local e a diretora da escola solicitou uma reunião para esta sexta-feira, 28, com os responsáveis pelos alunos para conversar sobre o episódio.
Na semana passada, um professor do Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, foi humilhado pelos alunos quando aplicava uma prova.
Um vídeo que circulou em redes sociais mostrava alunos ofendendo o professor diversas vezes. Após receber ameaças, o educador Thiago dos Santos pediu exoneração. A Polícia Civil e o Ministério Público acompanham o caso.