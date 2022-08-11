Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aloysio Nunes diz que carta é grito de basta’
Folha de São Paulo

Aloysio Nunes diz que carta é grito de basta’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) disse que a carta pela democracia que amealhou quase 1 milhão de assinaturas "é mais do que um rumo eleitoral...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 08:23

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) disse que a carta pela democracia que amealhou quase 1 milhão de assinaturas "é mais do que um rumo eleitoral, é um grito de basta" para as investidas golpistas de Jair Bolsonaro. "Chegou até aqui, não vai mais."
Presente na Faculdade de Direito da USP, o tucano diz que o manifesto representa "um toque de reunir de todos aqueles que tem divergência de projetos políticos", mas que "mostram que são capazes de se unir" para defender a ordem democrática. Ele, por exemplo, está na mesma lista de signatários que Lula (PT), rival histórico do seu partido.
Nunes desconhece todos, no tucanato, que subscreveram o texto, mas sabe que ele e José Serra o fizeram. "Assinei sem ler", contou. Um amigo resumiu o conteúdo da carta, e ele concluiu que queria fazer parte do movimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-árbitro troca bandeirinha pelo tênis de corrida e encara Corrida da Penha
Imagem de destaque
Veja como medir a pressão arterial de forma correta em casa
Imagem de destaque
Solange Couto chora, pede perdão a Tati Machado e assume erro ao rever falas do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados