Aloysio Nunes diz que carta é grito de basta’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) disse que a carta pela democracia que amealhou quase 1 milhão de assinaturas "é mais do que um rumo eleitoral, é um grito de basta" para as investidas golpistas de Jair Bolsonaro. "Chegou até aqui, não vai mais."

Presente na Faculdade de Direito da USP, o tucano diz que o manifesto representa "um toque de reunir de todos aqueles que tem divergência de projetos políticos", mas que "mostram que são capazes de se unir" para defender a ordem democrática. Ele, por exemplo, está na mesma lista de signatários que Lula (PT), rival histórico do seu partido.