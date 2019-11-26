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Educação

Alívio nas contas públicas viabiliza 1.800 bolsas de pesquisa

Capes anuncia investimentos em áreas estratégicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:15

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:15

Presidente da Capes, Anderson Correia, anunciou investimentos de R$ 200 milhões em cursos de mestrado e doutorado Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vai investir R$ 200 milhões em cursos de mestrado e doutorado considerados estratégicos e de relevância para o desenvolvimento regional, na concessão de 1.800 bolsas de pós-graduação, a partir de março do próximo ano.
Segundo o presidente da Capes, Anderson Correia, são exemplos de áreas estratégicas energia, mobilidade, saúde, meio ambiente, gestão, indústria 4.0 e defesa nacional.
Cada estado tem sua particularidade, disse Correia pouco antes de assinar protocolo de intenções com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). Ele calcula que as unidades da Federação poderão eleger individualmente de cinco a dez áreas de interesse.
Conforme nota da Capes, a parceria com o Confap vai viabilizar a elaboração de um programa de desenvolvimento estratégico da pós-graduação nos estados. A Capes fará aporte de recursos e coordenará a parceira. Caberá ao Confap ajustar as ações a serem planejadas com os reitores, pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais e outros órgãos.
Terão prioridade cursos de pós-graduação classificados com notas 3 e 4 pela Capes considerados emergentes e em fase inicial de implantação, de acordo nota da instituição.
Anderson Correia assinala a intenção de calibrar esses programas de pós-graduação para mitigar as assimetrias no desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico. A Capes tem interesse em também atrair parceiras regionais com a iniciativa privadas.
Ao anunciar o investimento, o presidente da Capes fez questão de registrar que o aporte tornou-se viável por alívio nas contas públicas. Foi possível graças ao descontingenciamento e também às propostas [para o próximo ano] do orçamento da Capes.
O governo oficializou na semana passada o descontingenciamento (desbloqueio) de R$ 13,976 bilhões do Orçamento de 2019 que ainda estavam bloqueados.

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