Alimentação oral de Bolsonaro é suspensa após 'distensão abdominal'

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook

Jair Bolsonaro, do PSL, teve a alimentação oral suspensa, segundo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein divulgado na manhã desta quarta-feira (12). Na terça-feira (11), os médicos iniciaram uma dieta leve, a que Bolsonaro teve boa tolerância, sem apresentar náuseas ou vômitos. Da noite de terça para quarta, no entanto, surgiu uma distensão abdominal. A alimentação endovenosa permanecerá exclusiva até a próxima avaliação. O candidato à Presidência, do, teve a alimentação oral suspensa, segundo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein divulgado na manhã desta quarta-feira (12). Na terça-feira (11), os médicos iniciaram uma dieta leve, a que Bolsonaro teve boa tolerância, sem apresentar náuseas ou vômitos. Da noite de terça para quarta, no entanto, surgiu uma distensão abdominal. A alimentação endovenosa permanecerá exclusiva até a próxima avaliação.

Sem indicar previsão de alta, a equipe médica informou ainda que Bolsonaro permanece estável, sem febre ou outros sinais de infecção. Na última terça-feira, ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de cuidados semi-intensivos.

Com a melhora de Bolsonaro, a expectativa é que nos próximos dias ele comece a gravar vídeos de dentro do hospital para manter ativa sua campanha nas redes sociais.

A facada sofrida por Bolsonaro, durante ato de campanha em Juiz de Fora na última quinta-feira, atingiu a artéria mesentérica, que leva sangue da cavidade abdominal para o intestino, provocando diversas lesões na região. O quadro de evolução intestinal é parcial. O candidato segue com uma bolsa de colostomia e levará mais algumas semanas para se recuperar totalmente.