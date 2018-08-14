Alianças costuradas por partidos longe das afinidades ideológicas

Sede do TRE, onde foram registradas as coligações Crédito: Carlos Alberto Silva





Ao observar as alianças firmadas entre os partidos para as eleições proporcionais é comum constatar que, em muitos casos, há pouco, ou nenhuma, afinidade ideológica.

Nos arranjos montados para eleger deputados estaduais, por exemplo, estarão no mesmo palanque o PPS, considerado direita progressista, junto ao PTC, também de direita, mas que representa um viés mais conservador, e Avante, identificado como uma esquerda conservadora.

Entre as chapas de federal, PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD se uniram. Enquanto o PDT é mais alinhado às pautas de esquerda, todos os demais vão da centro-direita à direita mais conservadora. O próprio presidente do PDT, Sérgio Vidigal, logo após fechar as chapas proporcionais do PDT, no dia 6 de agosto, reconheceu: Viram como respeitamos muito essa questão das bandeiras partidárias?, ironizou.

Já o PSD, que esteve desde o início da pré-campanha articulando alianças que representassem o grupo político de Paulo Hartung (MDB), chegou a fechar com o grupo de Rose de Freitas (Podemos) e no último dia surpreendeu ao migrar para o bloco de Renato Casagrande (PSB), que está no lado oposto do tabuleiro governista. Tudo por uma melhor acomodação para as chapas proporcionais.

Para o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Baptistini, isso demonstra que o critério utilizado pelos partidos é somente buscar sua própria sobrevida.

Da mesma forma como as plataformas das candidaturas majoritárias estão muito parecidas, foram feitos no atropelo da hora, as chapas para o Legislativo foram feitas por meio do fisiologismo. Não apresentam programas, e sim personalidades, falou.

Segundo o cientista, nos níveis proporcionais, a ausência de compromisso ideológico é ainda maior. Isso porque os partidos querem garantir posições já existentes. A velha política pragmática, de manutenção dos espaços no estamento político, se impõe à política ideológica, mudancista. E esta é a nossa tragédia, completou.

Para Baptistini, o fato de o candidato eleito não ser necessariamente o mais votado é uma forma de iludir e confundir o eleitorado.