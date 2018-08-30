Alianças com Centrão e Aécio constrangem Alckmin no Jornal Nacional

Candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) em sabatina no Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo

Na terceira entrevista do "Jornal Nacional" com os presidenciáveis nas eleições 2018, o ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, foi questionado sobre a tolerância do partido com tucanos envolvidos em casos de corrupção e confrontado com as alianças que a sigla fez para chegar ao Palácio do Planalto.

O tucano, que é presidente nacional do PSDB, foi pressionado pelos apresentadores a responder por que não tomou medidas no âmbito partidário contra o senador Aécio Neves (MG), que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de Justiça no caso da delação da J&F, e o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, preso pelos crimes de peculato (apropriação indevida de bem) e lavagem de dinheiro no caso do mensalão mineiro.

Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado. Vai responder para a Justiça. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. Azeredo já está afastado da política há muito tempo. Vai sair do PSDB. Não precisa nem expulsar Geraldo Alckmin - candidato a presidente

O âncora William Bonner insistiu no tema e Alckmin respondeu com uma indireta aos petistas que protestam contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato. "Nós não vamos na porta da penitenciária para contestar Justiça. Não transformamos réu em vítima."

"DIGA-ME COM QUEM TU ANDAS"

Candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) em sabatina no Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo

Os âncoras também questionaram duramente as alianças de Alckmin na campanha e citaram o exemplo do acordo com Fernando Collor (PTC) em Alagoas para constrangê-lo.

O ex-presidente, que sofreu um processo de impeachment em 1992, é candidato ao governo alagoano com apoio do PSDB. "O PTC não me apoia. Ele apoia outro candidato. Não está na minha coligação", respondeu.

Em outro momento, a jornalista Renata Vasconcellos corrigiu a informação e explicou que os tucanos apoiam Collor em Alagoas. William Bonner, por sua vez, citou o ditado popular "Diga com quem andas, e te direi quem és" e lembrou que os aliados do "Centrão' somam 41 investigados na Lava Jato.

Alckmin então repetiu mais uma vez o mantra de que vai governar "com os melhores quadros de todos os partidos" e afirmou que a coligação é importante "porque o Brasil tem pressa" para aprovar reformas.

GESTÃO EM SÃO PAULO

O ex-governador defendeu o ex-diretor presidente da Dersa, Laurence Casagrande, que foi preso por suposto superfaturamento nas obras do Rodoanel, e afirmou que seu ex-auxiliar foi "injustiçado".