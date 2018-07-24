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Mudança

Aliados pressionaram para Hartung voltar atrás e tentar reeleição

Parte da base governista não teria encontrado outro projeto para se encaixar desde que o governador afirmou que não buscaria novo mandato

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 16:37
Palácio Anchieta: governo do Estado apura conduta de servidores públicos Crédito: Fernando Madeira
A aliança entre PSDB, DEM, PDT e PSB foi anunciada na manhã desta terça-feira (24) quando os partícipes já tinham conhecimento sobre a intenção do governador Paulo Hartung (MDB) de voltar atrás e disputar a reeleição, ainda que isso não tenha sido explicitado por eles como uma coisa certa. O possível novo posicionamento de Hartung foi relatado por aliados à reportagem. 
Desde o início da manhã, um movimento "volta, Hartung" já rondava os bastidores. Um dos agora aliados de Casagrande chegou a manter uma conversa com o emedebista em que ele disse que estaria disposto a mudar de ideia. Como justificativa, alegou pressão por parte dos partidos da base governista, que não encontraram um projeto que os contemplasse. E quanto ao possível estranhamento dos eleitores com a reviravolta, Hartung teria dito que isso não seria problema, uma vez que o governo é bem avaliado. 
"Nós sabíamos disso, eu recebi um telefonema, mas fizemos o anúncio mesmo assim", conta um dos integrantes da recente aliança. 
O senador Ricardo Ferraço (PSDB) disse desconhecer tal movimento do governador e considera tudo "especulação". Durante o anúncio da parceria com Casagrande ele afirmou: "Renato (Casagrande) é o nosso candidato ao governo". 
Sérgio Vidigal, presidente do PDT estadual, diz que a aliança anunciada nesta terça, por parte do PDT, está mantida. "A minha, sim. Posso falar só sobre o PDT, não posso falar pelos outros. O PDT continua onde tem o palanque para Ciro Gomes, que é prioridade para nós", afirmou o pedetista. Casagrande já disse que faz palanque para Ciro.
Leia também: Amaro Neto pode ser vice de Paulo Hartung
O deputado Theodorico Ferraço, do DEM, que esteve nesta terça no anúncio da parceria entre as siglas com o socialista, foi taxativo: "Essa aliança foi previamente combinada e conversada com os partidos. O que pode ocorrer depois dessa decisão é a quebra de palavra, é a quebra de compromisso. Isso não está na minha Bíblia, nem na Bíblia do Colnago nem na Bíblia do Vidigal e muito menos na do Renato Casagrande". 
CONDIÇÃO
Em conversas com os aliados a quem revelou a possível reviravolta, o governador passou uma espécie de dever de casa, algumas condicionantes para que se lance, realmente, na busca da reeleição e lidere o grupo governista. Se cumprirem as tarefas, entre elas se entenderem nas alianças para eleger deputados estaduais e federais, o anúncio da entrada do governador na disputa pode sair. Do contrário, as siglas ficam liberadas para buscar o melhor caminho.
Os partidos do bloco governista  PSD, MDB, PRB, PMN, Patriota (ex-PEN) e PTB  estão reunidos na tarde desta terça na sede do PSD estadual, em Vitória, onde preparam um documento pedindo que Hartung dispute a reeleição.  
Uma ampla reunião para pedir a volta de Hartung ao páreo já estava sendo articulada por integrantes de alguns partidos governistas, diante da falta de opções para o grupo, que não conseguiu se encaixar em outros palanques, não por conta de preferências ou falta de simpatia pelos outros pré-candidatos ao governo, mas devido à infrutífera busca de espaços para se arranjar coligações proporcionais (para eleger deputados estaduais e federais) que agradasse a todos. 
"Ele tem que voltar para mostrar que é o líder do grupo. As lideranças entendem que o governador deve abandonar as questões pessoais e ajudar o grupo", afirmou o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), nesta terça, antes ainda que as conversas do governador com aliados nesse sentido tivessem se tornado públicas.
Enivaldo, no último domingo, chegou a avaliar que havia 80% de chances de o partido fechar com a senadora Rose de Freitas (Podemos), mas na segunda-feira (23) as conversas não prosperaram.
No último dia 11, a reportagem questionou o presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, sobre a possibilidade de uma guinada do governador para disputar a reeleição, apesar de ter reiterado que não o faria. Lelo considerou isso como improvável. "Seria pior, muito ruim para ele (Hartung) e para nós. Mas não acredito nisso. Ele refletiu muito", afirmou o presidente do MDB, na ocasião. Nesta quarta, ele não atendeu às tentativas de contato da reportagem.

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