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Eleições 2018

Aliados de Haddad: Ciro foi egocêntrico e só pensou em 2022

Para correligionários do petista, a falta de apoio de Ciro Gomes (PDT) foi uma das razões para a derrota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 00:50

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 00:50

Apontando a falta de apoio de Ciro Gomes (PDT) como um dos motivos da derrota de Fernando Haddad (PT) na eleição presidencial, aliados do petista dizem que o pedetista foi "egocêntrico" e só pensou em uma eleição em 2022.
"A postura dele foi insuficiente e ajudou a chegar no resultado que chegamos", disse o deputado estadual eleito Emídio de Souza (PT-SP), um dos coordenadores da campanha do PT ao Planalto. "Ele fez isso porque quer liderar a oposição no Brasil e porque quer ser candidato a presidente em 2022. Acho que o Ciro colocou o interesse pessoal, particular e político, que é legítimo, na frente dos interesses do País."
Para aliados de Haddad, a falta de apoio de Ciro Gomes (PDT) foi motivo para a derrota Crédito: Marcia Foletto / Agência O Globo
Emídio de Souza disse ainda que hoje Haddad "é o brasileiro mais credenciado para liderar a oposição no Brasil".
Para outro aliado, o ex-deputado Márcio Macedo, Ciro pensou apenas em si mesmo. "Acho que o Ciro perdeu a oportunidade de se consolidar como uma liderança política desse campo de esquerda democrático. Foi egocêntrico e pensou em 2022", afirmou. 

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