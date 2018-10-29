Lideranças do PSL, Coronel Alexandre Quintino, Torino Marques, Carlos Manato e Soraya Manato, estiveram em comemoração pela vitória de Jair Bolsonaro Crédito: Cleiton Soares

eleito presidente da República neste domingo (28), participaram da festa em comemoração ao resultado, na Praça do Papa, em Vitória. O deputado federal Carlos Manato (PSL), que disputou o governo do Estado e foi um dos principais coordenadores da campanha do capitão da reserva, celebrou no trio elétrico junto com a esposa, Soraya Manato (PSL), eleita deputada federal, e com os deputados estaduais eleitos pelo partido, Coronel Alexandre Quintino (PSL) e Torino Marques (PSL). Os políticos correligionários de Jair Bolsonaro (PSL),participaram da festa em comemoração ao resultado, na Praça do Papa, em Vitória. O deputado federal Carlos Manato (PSL), que disputou o governo do Estado e foi um dos principais coordenadores da campanha do capitão da reserva, celebrou no trio elétrico junto com a esposa, Soraya Manato (PSL), eleita deputada federal, e com os deputados estaduais eleitos pelo partido, Coronel Alexandre Quintino (PSL) e Torino Marques (PSL).

Your browser does not support the audio element. Aliados de Bolsonaro no ES comemoram a vitória à presidência

Já o senador Magno Malta (PR), derrotado nas urnas este ano, acompanhou a apuração da votação no Rio de Janeiro, na casa de Bolsonaro. Pela manhã, Bolsonaro gravou um vídeo agradecendo a Magno, e afirmando que estarão juntos no Palácio do Planalto. Antes de iniciar seu primeiro discurso após eleito, para as emissoras de TV, Bolsonaro pediu a Magno que fizesse uma oração por sua vitória. A esposa de Magno e deputada federal eleita, Lauriete (PR), também está no Rio de Janeiro, mas está participando de cultos.

O senador Magno Malta (PR) acompanhou a apuração na casa de Jair Bolsonaro, junto com o presidente do PSL, Gustavo Bebiano Crédito: Divulgação/Assessoria

Confira o que disseram os aliados de Bolsonaro, após o resultado:

Carlos Manato (PSL), deputado federal

"A vitória dele representa a vitória do povo brasileiro. No Espírito Santo, teve quase 64%, o que é uma vitória do povo do Estado. Esse era o nosso objetivo, mostrar que o povo está unido com Bolsonaro. Agora, espero que ele faça um governo como ele prometeu para nós. Austero, com pessoas técnicas, capacitadas, que apoia a Lava Jato, não venda cargos, faça as reformas que os país precisa, como a reforma da Previdência, tributária, do pacto federativo, e chame a sociedade para discutir. Precisamos de um país novo, que não seja aparelhado pelo PT. Conheço ele, já ficou três vezes hospedado em minha casa, ele vai cumprir essas metas."

Questionado se pode assumir algum cargo no governo Bolsonaro, Manato negou.

"Trabalhei de coração, por um projeto. Meu projeto pessoal é tocar o PSL, sou o presidente do partido, vamos fortalecê-lo para 2020 e 2022. Vou tocar minhas empresas e apoiar a Dra. Soraia no mandato."

Carlos Manato e Soraya Manato (PSL) estiveram em comemoração pela vitória de Jair Bolsonaro Crédito: Cleiton Soares

Soraya Manato (PSL), deputada federal eleita

"Isso representa uma força para nós, do PSL. Bolsonaro mais uma vez provou que o povo sabe o que quer. Para a gente, isso é a renovação. Deixamos para trás um ciclo, e agora é vida nova. Vamos botar em prática tudo que Bolsonaro pregou, vamos ajudar na bancada do PSL, nas votações, nos debates, para que o plano de governo dele dê certo."

Coronel Alexandre Quintino (PSL), deputado estadual eleito

"Ele representa a mudança, a alegria, a volta da família, a volta da civilidade, o resgate da credibilidade da administração pública. É muita felicidade, não tem explicação, o coração explode no peito."

Deputados estaduais eleitos do PSL, Coronel Alexandre Quintino e Torino Marques Crédito: Cleiton Soares

Torino Marques (PSL), deputado estadual eleito

A vitória do Bolsonaro é um marco para a democracia do Espírito Santo, do Brasil, e depois de tantos desmandos, temos mais é que aproveitar esse momento. Dá para mostrar que democracia não é só para eleger os melhores, é para tirar os ruins com certeza. Bolsonaro, pelo que conheço, vai fazer um belo governo para esse Brasil, que está tão esquecido, tão desmerecido. O pobre dessa vez vai ter vez. O rico vai continuar rico, e o pobre vai só crescer."

Lauriete (PR), deputada federal eleita