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Eleições 2018

Aliados apostam que Amaro não disputa o governo do ES

Martelo sobre a decisão do deputado estadual deve ser batido nesta sexta-feira (13)

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 18:09
Deputado estadual Amaro Neto Crédito: Tati Beling/Ales
Apesar do discurso de alguns integrantes do bloco de partidos governistas de que o deputado estadual Amaro Neto (PRB) seria o que tem mais densidade eleitoral para se lançar ao governo do Estado  e tomando esse discurso como um incentivo  aliados apostam que o apresentador de TV vai manter a pré-candidatura ao Senado. Com a tranquilidade dos oito anos de mandato, ele poderia se lançar à Prefeitura de Vitória e ao governo no futuro.
Reservadamente, uma pessoa próxima ao parlamentar lembra ainda do contrato de trabalho que ele tem com uma emissora, até 2022, e que seria inviabilizado por um mandato no Executivo. "O Amaro não está animado para o governo", resume.
Em conversas com um dos aliados, o deputado já externou a intenção de não concorrer ao Palácio. Ele não atendeu à reportagem. Mas uma reunião a ser realizada no final da tarde desta sexta-feira (13) entre membros do PRB vai bater o martelo oficialmente sobre a questão.
ALIANÇAS
O PRB de Amaro, assim como os demais partidos que compõem o grupo governista, também tem preocupações em relação às alianças proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais).
"Se um (dos partidos) debandar para o outro lado (a pré-candidatura de Renato Casagrande ou para a de Rose de Freitas) fica ruim para a gente. Essa movimentação do governador deixou um buraco para ser preenchido rapidamente. É bom ter um plano B e até um plano C", diz um integrante do bloco. A senadora Rose de Freitas já entrou no circuito e faz contatos com hartunguistas
 

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