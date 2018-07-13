Aliados apostam que Amaro não disputa o governo do ES

Deputado estadual Amaro Neto Crédito: Tati Beling/Ales

Apesar do discurso de alguns integrantes do bloco de partidos governistas de que o deputado estadual Amaro Neto (PRB) seria o que tem mais densidade eleitoral para se lançar ao governo do Estado  e tomando esse discurso como um incentivo  aliados apostam que o apresentador de TV vai manter a pré-candidatura ao Senado. Com a tranquilidade dos oito anos de mandato, ele poderia se lançar à Prefeitura de Vitória e ao governo no futuro.

Reservadamente, uma pessoa próxima ao parlamentar lembra ainda do contrato de trabalho que ele tem com uma emissora, até 2022, e que seria inviabilizado por um mandato no Executivo. "O Amaro não está animado para o governo", resume.

Em conversas com um dos aliados, o deputado já externou a intenção de não concorrer ao Palácio. Ele não atendeu à reportagem. Mas uma reunião a ser realizada no final da tarde desta sexta-feira (13) entre membros do PRB vai bater o martelo oficialmente sobre a questão.

ALIANÇAS

O PRB de Amaro, assim como os demais partidos que compõem o grupo governista, também tem preocupações em relação às alianças proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais).

já entrou no circuito e faz contatos com hartunguistas. "Se um (dos partidos) debandar para o outro lado (a pré-candidatura de Renato Casagrande ou para a de Rose de Freitas) fica ruim para a gente. Essa movimentação do governador deixou um buraco para ser preenchido rapidamente. É bom ter um plano B e até um plano C", diz um integrante do bloco. A senadora Rose de Freitas