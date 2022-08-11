Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira diz que Câmara é síntese da democracia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou uma rede social para dizer que a Casa que comanda é "o coração e a síntese da democracia", horas após a leitura de manifestos contra o golpismo de Jair Bolsonaro, aliado do deputado.

"A Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes", escreveu.