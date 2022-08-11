Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira diz que Câmara é síntese da democracia
Folha de São Paulo

Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira diz que Câmara é síntese da democracia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou uma rede social para dizer que a Casa que comanda é "o coração e a síntese da democracia", hor...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 14:30

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 14:30

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou uma rede social para dizer que a Casa que comanda é "o coração e a síntese da democracia", horas após a leitura de manifestos contra o golpismo de Jair Bolsonaro, aliado do deputado.
"A Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes", escreveu.
"No Legislativo, todos os dias são atos pela democracia, atos que produzem efeitos concretos e transformadores na vida do país e dos brasileiros. Democracia, uma conquista de todos!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gastroenterologistas explicam o que as fezes podem revelar sobre a saúde
Imagem de destaque
Homem morre após ser baleado durante confronto com a PM na Serra
Imagem de destaque
Mais de 360 vagas abertas para estágio e aprendizagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados