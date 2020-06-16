Alguns utilizam manifestações para criar ambiente de ódio e confronto, diz Maia

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como "absurdo" o disparo de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal (STF). "Alguns utilizam manifestações para criar um ambiente de ódio e confronto. No sábado, foi o auge aquela cena absurda de fogos mirados acima do STF", disse Maia nesta terça-feira, 16.

"Ele estar perto de manifestantes gera um certo constrangimento, mas ele não falou a favor daquelas faixas", avaliou o presidente da Câmara.

Maia voltou a repetir declarações de que o importante nesse momento é a união dos três Poderes.