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Câmara dos Deputados

Alguns utilizam manifestações para criar ambiente de ódio e confronto, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados,  voltou a repetir declarações de que o importante nesse momento é a união dos três Poderes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 16:47

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 16:47

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como "absurdo" o disparo de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal (STF). "Alguns utilizam manifestações para criar um ambiente de ódio e confronto. No sábado, foi o auge aquela cena absurda de fogos mirados acima do STF", disse Maia nesta terça-feira, 16.
Questionado sobre a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em manifestações com expressões antidemocráticas, Maia respondeu que o presidente "não carrega faixa".
"Ele estar perto de manifestantes gera um certo constrangimento, mas ele não falou a favor daquelas faixas", avaliou o presidente da Câmara.
Maia voltou a repetir declarações de que o importante nesse momento é a união dos três Poderes.
Ele comentou ainda sobre o decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), desta terça-feira que fechou a Esplanada dos Ministérios. "Qualquer fechamento mesmo necessário é muito ruim", disse. Mas afirmou que é preciso garantir a segurança de todos.

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