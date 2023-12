Alto-mar

Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após pessoa cair no mar em Angra dos Reis (RJ)

MSC Preziosa partiu do Porto de Santos, com milhares de passageiros e artistas, para o Réveillon no Rio de Janeiro

O show de Alexandre Pires no cruzeiro MSC Preziosa, que aconteceria na madrugada deste sábado (30) foi cancelado após uma pessoa ter caído no mar. A informação foi divulgada, em nota, pela equipe do cantor e publicada em seu Instagram. "Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu", diz o comunicado.

O MSC Prezioza seria palco do show de Alexandre Pires, mas a apresentação foi cancelada depois que uma pessoa caiu no mar. (Célio Júnior/Secom Maceió)

O navio 'MSC Preziosa' partiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, com milhares de passageiros e artistas, e seguiu para o Réveillon no Rio de Janeiro. Segundo a MSC, uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar. A embarcação navegava na região de Angra dos Reis (RJ), quando ocorreu o incidente.

Ainda não há informações oficiais sobre a vítima.

Ainda segundo a nota, o incidente ocorreu por volta de 0h30, na varanda da cabine onde a pessoa estava. O show de Alexandre Pires aconteceria à 1h.

"Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós", diz o texto.

Alexandre Pires se apresentaria com Seu Jorge no projeto Irmãos. A turnê venceu o Prêmio Multishow de apresentação do ano.

Além de Alexandre Pires, a festa Réveillon em Alto Mar conta com shows de Wesley Safadão, Xande de Pilares, Os Paralamas do Sucesso, Léo Santana e Durval Lelys.

MSC Cruzeiro

Procurada, a MSC Cruzeiros informou que um passageiro foi dado como desaparecido enquanto a embarcação navegava para Angra dos Reis na madrugada deste sábado (30). "Uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar".

Segundo a companhia, dois barcos de apoio procuraram a vítima por várias horas, mas o hóspede ainda não foi encontrado. "O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem".

Ainda de acordo com a MSC, a Guarda Costeira continuará as buscas. "Nossos pensamentos estão com a família do hóspede neste momento tão difícil", diz a nota.

