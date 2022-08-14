Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alexandre de Moraes vai relatar ação contra Bolsonaro sobre varíola dos macacos
Folha de São Paulo

Alexandre de Moraes vai relatar ação contra Bolsonaro sobre varíola dos macacos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi o sorteado para relatar a ação na qual o PSB cobra o presidente Jair Bolson...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2022 às 13:21

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 13:21

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi o sorteado para relatar a ação na qual o PSB cobra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por sua atuação no combate à varíola dos macacos.
O deputado Israel Batista, por meio do partido, pede para o STF autorizar os estados a tomarem as medidas necessárias, inclusive, a vacinação compulsória.
Na última semana, Moraes foi sorteado também, mas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para relatar o registro da candidatura de Bolsonaro à reeleição.
Os aliados do presidente tentam inaugurar uma nova fase no relacionamento dos dois, após um encontro no Palácio do Planalto. Bolsonaro atacou por diversas vezes Alexandre de Moraes, tendo ameaçado até a não cumprir ordens judiciais do ministro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados