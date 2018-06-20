Alckmin se reúne com DEM e garante que tem viabilidade eleitoral

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução

À procura de apoio do DEM, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, se reuniu na manhã desta quarta-feira com ACM Neto, presidente nacional do partido. No encontro, segundo participantes, Alckmin reiterou que tem "viabilidade eleitoral". Num intervalo de menos de 15 horas, o comando do DEM se reuniu com os pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

O encontro com Alckmin ocorreu na residência do ex-ministro do governo Michel Temer, o deputado Mendonça Filho (PE). O presidente da Câmara e pré-candidato do DEM à Presidência, Rodrigo Maia, não participou do encontro. O tucano pediu que o DEM decida por apoiá-lo e consiga trazer todo o bloco do chamado "centro".

A maior parte do DEM, principalmente os cacique mais antigos, querem fechar com a candidatura de Alckmin, mesmo havendo desconfiança com a sua performance nas pesquisas de intenção de voto. O tucano está estacionado em torno de 7%, segundo o último Datafolha.

Alckmin tem conversado com a legenda com frequência, mas um encontro formal com ACM Neto foi costurado na semana passada. Segundo interlocutores, todo o esforço de Alckmin é mostrar que tem chances de crescer, desbancar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e estar no segundo turno disputando contra o candidato do PT.

ACM Neto disse ao GLOBO que seu papel é conversar com os demais candidatos dos partidos de centro, como Alckmin, Ciro Gomes - com quem esteve na noite de terça-feira 0 e com Álvaro Dias (Podemos).

 Como presidente do DEM, tenho o dever de dialogar com todos, sem qualquer restrição, exceto o PT. O meu papel, assim como o de Rodrigo Maia, é trabalharmos para termos um projeto compatível com as necessidades do Brasil  disse ACM Neto.

Os tucanos estão irritados com a aproximação com Ciro Gomes, principalmente devido aos movimentos de Rodrigo Maia, a quem não consideram "confiável" para fechar uma aliança com Alckmin. Os caciques tucanos disseram que Maia se "apequenou".

Mas o encontro foi na linha se discutir o quadro dos partidos. Alckimn fez um relato dos últimos encontros, inclusive com o PR.

Já o DEM deixou claro que há uma divisão ainda dentro do partido, embora a maioria mais antiga queira fechar com Alckmin. O partido tem um problema agora com o líder do DEM no Senado e candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, que não gostou de ver Marconi Perillo, ex-governador, ser nomeado coordenador político da campanha de Alckmin.

No café desta manhã, também participou o líder do DEM na Câmara, deputado Rodrigo Garcia (SP).