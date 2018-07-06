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São Paulo

Alckmin reúne prefeitos em jantar secreto e pede engajamento

Presidenciável se reuniu com os titulares das 29 maiores prefeituras tucanas no estado num restaurante na capital paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 16:10

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:10

Geraldo Alckmin Crédito: Repordução / Internet
Sem condições de cumprir agenda eleitoral em São Paulo na pré-campanha, o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) apelou a prefeitos tucanos para fazerem sua propaganda no estado. O pedido de mobilização foi o pano de fundo de um jantar do presidenciável com 29 comandantes de municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes.
O encontro aconteceu na segunda-feira da semana passada em um restaurante da capital. O compromisso não apareceu na agenda oficial do presidenciável nem foi registrado nas redes sociais. Ao melhor estilo Alckmin, cada convidado pagou sua conta. Organizado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, participaram do jantar prefeitos das maiores cidades administradas pelos tucanos como São Paulo, São José dos Campos e Santo André.
Como tem sido uma constante nos compromissos públicos e reservados do pré-candidato, Alckmin teve que se explicar pelo fraco desempenho nas pesquisas eleitorais, especialmente em São Paulo, estado que governou por 13 anos. No maior colégio eleitoral do país, o tucano tem cerca de 20% das intenções de voto e aparece empatado com Jair Bolsonaro (PSL).
Um dos prefeitos relatou ao GLOBO que era perceptível no jantar a preocupação dos presentes com as chances de Alckmin nesta eleição.
- Mas ele se mostrou tão convicto de que irá crescer nas pesquisas com o início do horário eleitoral que muita gente concluiu que não tem porque se preocupar se o próprio candidato está tranquilo - afirmou o prefeito de uma das maiores cidades do estado.
Os prefeitos deixaram o encontro com o pedido de Alckmin para que trabalhem pela campanha, mobilizando militantes, políticos e o setor produtivo em suas regiões. O PSDB tem 169 das 645 prefeituras do estado e governa cerca de 70% da população paulista.
- Os prefeitos saíram mais responsabilizados da missão de eleger o Geraldo - afirmou outro participante do jantar.
Alckmin tem estado ausente de São Paulo na pré-campanha por dois motivos. O primeiro é a saia-justa que impõe a ele o palanque duplo com os pré-candidatos João Doria (PSDB.) e Márcio França (PSB.) O segundo é a urgência em se tornar conhecido no restante do país. O presidenciável tem a meta de visitar os 26 estados do país até o início da campanha eleitoral.
Para crescer nas pesquisas, ganhar a confiança dentro e fora do PSDB e chegar ao segundo turno, Alckmin aposta numa melhora da sua intenção de voto em São Paulo. Aliados dele explicam que, ao ganhar eleitores no estado, a situação nacional do tucano melhorará automaticamente.
A avaliação é que o ex-governador precisa obter cerca de 30% dos votos em outubro em São Paulo para ter chances de disputar o segundo turno.

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